Sénégal: Grands prix du président de la république pour les ARTs et lettres - Vers un Statut de l'artiste

La question de la prise en charge médicale des créateurs a amené le président Sall a abordé celle du statut de l'artiste, plus largement celui des professionnels de la culture. Il a demandé au ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibay, de rendre disponible, en 2018, les premiers textes normatifs sur le statut de l'artiste, de la carte professionnelle, de la sécurité sociale, des relations de travail entre les artistes et leurs employeurs, de la licence de producteurs de spectacles, entre autres.

Pour le chef de l'Etat, promouvoir la culture, c'est promouvoir les acteurs culturels, leur assurer un minimum de protection sociale, juridique afin qu'ils puissent vivre décemment et paisiblement de leur métier. C'est également développer une politique de formation aux métiers des arts et de la culture pour aider les acteurs à mieux s'organiser, à être plus compétitifs sur le plan national, africain et international. C'est pourquoi, a annoncé M. Sall, le gouvernement est pleinement engagé à réaliser dans les meilleurs délais, à compter de 2018, l'Ecole nationale des arts et des métiers de la culture. Selon lui, promouvoir la culture, c'est aussi investir dans le développement des infrastructures. C'est le sens de la rénovation du Théâtre national Daniel Sorano, de la création du Musée des civilisations noires qui sera inauguré en 2018, de la construction prochaine de la grande Bibliothèque nationale, de la mise en œuvre du programme de construction de complexes culturels dans les régions, de la rénovation et de l'équipement de 4 salles de cinéma dans les régions de Dakar, Kaolack et Ziguinchor.

Baaba Maal, grand prix des arts : « Merci au peuple sénégalais... »

« Je remercie le peuple sénégalais. Sans vous, nous n'aurions pas eu la persévérance qui nous a permis d'en arriver là dans la vie. Je dis merci au ministère de la Culture. Le Sénégal regorge de potentialités sur le plan culturel. C'est notre carte d'identité. »

Ousmane w. Mbaye, grand prix des arts : « C'est une fierté de partager ce prix avec Baaba Maal »

« Pour moi, c'est une fierté de partager ce prix avec Baaba Maal. Je remercie les amis et les cinéastes qui sont venus me soutenir. Le Sénégal regorge tellement de grands cinéastes que d'autres pourraient être aujourd'hui à ma place. Le fait que le président de la République relance les Grands prix pour les Arts et les Lettres, de célébrer les artistes, les hommes et les femmes de culture, est un acte fondamental visant à renforcer la liberté d'opinion. Le président a montré sa volonté en matière de cinématographie à travers la mise en place du Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuel ».

Rahmatou Seck Samb, grand prix des lettres : « Ce prix est un tournant vers une écriture plus exigeante »

« Le président de la République me couvre d'honneur et je crains de pouvoir trouver des mots assez forts pour exprimer mon émotion et ma gratitude au peuple des écrivains et des artistes. Ce trophée de prestige est devenu pour ce peuple une raison d'espérer... Une règle de reconnaissance plus que de récompense car si ma création artistique et littéraire a sa part d'exaltation, elle est aussi faite de labeur et de douleur. Seul le rêve d'espoir nous permet d'aller au bout de notre aventure littéraire. Je reçois ce prix avec humilité et je ne le considère pas comme le couronnement d'une quelconque carrière. Ce prix est un tournant vers une écriture plus exigeante et peut être plus engagée. »