Sénégal: Mohamed Salem Alrashdi ambassadeur des Emirats - « Le pays est un partenaire stratégique »

Venu représenter le gouvernement, le ministre des Forces armées a magnifié l'exemplarité des relations existant entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Revenant sur les actions de la Fondation Cheikh Zayed des Émirats, Augustin Tine a annoncé la construction, au Sénégal, d'une clinique gynécologique et pédiatrique à l'Hôpital général de Grand Yoff (Hoggy). Il a aussi salué l'accroissement du nombre d'étudiants sénégalais bénéficiant de bourses d'études octroyées par les Émirats arabes unis.

M. Alrashdi a souligné que son pays s'est engagé à accompagner les efforts de développement économique du Sénégal à travers une aide publique constante et des investissements directs dans les secteurs vitaux de l'économie. C'est dans ce contexte qu'il a placé l'ouverture récente du nouveau centre de visas pour permettre aux hommes d'affaires sénégalais, touristes et travailleurs d'effectuer toutes les formalités consulaires à partir de Dakar dans une procédures simples, rapide et entièrement numérisée.

Devant un parterre d'invités de marque dont le ministre des Forces armées, Augustin Tine, l'ambassadeur Mohamed Salem Alrashdi a soutenu que l'année 2017 a été marquée par une série d'échanges de haut niveau. Il a ainsi cité la dernière visite officielle effectuée, à Abu Dhabi, il y a moins d'un mois, par Me Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères. Selon le diplomate, ces rencontres régulières, « à fort contenu diplomatique », ont permis aux deux pays de dégager « une forte convergence de vue » sur différentes questions d'actualité au niveau régional et international.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.