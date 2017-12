Sénégal: Anniversaire du décès de Léopold S. Senghor - 16 ans déjà disparaissait le poète président

Il entame alors son cinquième mandat présidentiel en 1978 avant de démissionner deux ans plus tard de la tête du pays. L'homme est parti, mais aura laissé pour la postérité de nombreuses productions littéraires majoritairement composées de poèmes et parmi lesquelles « Chants d'ombre » 1945, « Hosties noires » 1948, « Ethiopiques » 1956, « Nocturnes » en 1961, pour ne citer que celles-là.

Dans le cadre de la démocratisation du système politique, il autorise Abdoulaye Wade à créer un parti en 1974. Et en 1976, il instaure le multipartisme limité à trois courants de pensé : socialiste, communiste ou marxiste-léniniste et libéral.

Aujourd'hui encore, les Sénégalais se souviennent de cet être multidimensionnel qu'il fut. Une série de manifestations est prévue à la Maison du Parti socialiste. Homme de culture, poète, politique, membre fondateur du mouvement de la négritude... l'homme pour lequel nous devons tous un devoir de mémoire, au-delà des considérations diverses, Senghor, était multidimensionnel. Et aujourd'hui, pour une énième fois, les Sénégalais, si le monde entier est trop dire, se souviennent de la personne qui fut le premier président de la nation toute entière et qui aura contribué au rayonnement culturel de notre pays et à la consolidation de ses liens sociaux à travers le dialogue islamo-chrétien. Chantre de la négritude, il né le 9 octobre 1906 à Joal et devint, en 1935, le premier Noir à être reçu à l'agrégation de Grammaire.

