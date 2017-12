Sénégal: 4ème édition de la journée nationale de l'élevage - La ville de Kolda fait peau neuve

A quelques jours de l'arrivée du président Macky Sall, les préparatifs vont bon train. Les éleveurs sonnent la mobilisation pour lui témoigner leur reconnaissance. Le maire de Kolda, Abdoulaye Baldé, par ailleurs ministre de la Communication et des Télécommunications a donné, le week-end dernier, le coup d'envoi des opérations Kolda ville propre. « C'est un geste citoyen, nous allons le continuer pendant toute la semaine. Chacun dans son quartier n'a qu'à balayer devant sa porte, les rues pour que nos hôtes trouvent une ville propre », avait-il lancé aux populations. Des équipes de nettoyage et de ramassage des ordures ménagères sont mises en place par la mairie pour débarrasser la ville de ses immondices.

La quatrième édition de la Journée nationale de l'Elevage est prévue les 21, 22 et 23 décembre prochains à Kolda. La cérémonie officielle qui aura lieu le 23 sera présidée par le président de la République, Macky Sall. Le chef de l'Etat procédera à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Espace numérique ouvert (Eno) construit par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, arrive à Kolda ce mercredi. Elle se rendra dans l'après-midi à Diamanouta, un village situé dans le département de Médina Yoro Foulah, pour l'inauguration d'une unité de transformation de lait construite par l'Ong Enda énergie. Elle procédera, le jeudi, à l'inauguration des nouveaux abattoirs de la commune Kolda. Les journées de jeudi et de vendredi sont réservées aux expositions des différents produits de l'élevage.

