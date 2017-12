Sénégal: Echanges commerciaux entre le pays et l'Egypte - Alioune Sarr souhaite redonner un nouveau souffle au partenariat

Le ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des Pme a plaidé, hier, pour une redynamisation des échanges commerciaux entre notre pays et l'Egypte. Alioune Sarr présidait la cérémonie d'ouverture de la 26ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak 2017).

La cérémonie officielle de la Foire internationale de Dakar a eu lieu ce mardi 19 décembre, quatre jours après l'ouverture, en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr, de l'ambassadeur de l'Egypte au Sénégal, Moustapha El Kouny et de plusieurs personnalités. Le ministre du Commerce a profité de l'occasion pour expliquer le choix porté sur la République d'Arabe d'Egypte comme pays invité d'honneur de cette année. «Quand on parle de l'Egypte, on ne peut que se réjouir de son rayonnement culturel et de son histoire », a souligné le ministre du Commerce.

L'Egypte, c'est la plus grande démographie du monde arabe, la 3ème en Afrique après le Nigéria et l'Ethiopie. « Il a une population de plus de 100 millions d'habitants », a informé M. Sarr. Il a ajouté que sur le plan économique, l'Egypte est la deuxième économie en Afrique par son Pib.

Ce pays arabe, explique Alioune Sarr, a une économie diversifiée, structurée et orientée vers les produits manufacturés et extractifs d'où une certaine ressemblance avec l'économie sénégalaise. « Sur ce plan l'Egypte, comme le Sénégal, a réussi à moderniser son économie avec le lancement des mégas projets », a-t-il signifié.

Revenant sur les activités de la Fidak, le ministre du Commerce a salué la pertinence du thème : « Rôle et place des foires et expositions dans le développement économique et social ». Selon lui, il est conforme aux objectifs de la vision du Plan Sénégal émergent. Il a cependant indiqué que le Sénégal doit améliorer la qualité de ses services parce que dans l'optique de la concurrence mondiale, il ne suffit plus de produire. « Mais, il faut savoir vendre ce que l'on produit », a affirmé M. Sarr. La Foire internationale de Dakar est une occasion pour le Sénégal de connaître les tendances du marché, d'évaluer ses concurrents et d'obtenir des enseignements qui permettent de pénétrer certains marchés sous-régionaux et internationaux.

Chaque année, la Fidak reçoit des milliers d'individus dont des spécialistes, des hommes d'affaires, des investisseurs internationaux et nationaux entre autres. « Il appartient aux organisateurs de la Fidak de mettre à profit toutes ces opportunités pour le bien de l'économie sénégalaise », a-t-il estimé. L'ambassadeur de l'Egypte au Sénégal, Moustapha El Kouny, s'est réjoui du choix porté sur son pays. Il a promis de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. M. El Kouny a rappelé que l'Egypte est l'un des premiers pays qui a reconnu, en 1960, l'indépendance du Sénégal en tissant des liens avec notre pays. « Depuis lors, la coopération entre les deux pays a progressé de manière positive », a-t-il fait savoir. Ajoutant que c'est ce qui explique la présence des hommes d'affaires égyptiens dans cette foire internationale de Dakar. Le Directeur général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices), Cheikh Ndiaye, a remercié les autorités égyptiennes d'avoir accepté d'être pays invité d'honneur de la 26ème édition de la Fidak. Il a rappelé que l'Egypte participe à la foire internationale de Dakar depuis 1990 en proposant aux visiteurs sénégalais et d'ailleurs des produits de qualité.

Volume commercial : Les exportations égyptiennes au Sénégal ont atteint 14 milliards FCfa en 2016

Malgré quelques ressemblances et des liens historiques, la balance commerciale entre le Sénégal et l'Egypte reste déséquilibrée. En 2016, d'après le ministre du Commerce, l'Egypte a réussi à exporter au Sénégal des produits d'une valeur de 14 milliards de francs Cfa. Il s'agit des produits alimentaires, des machines, de la matière primaire, des appareils électriques, entre autres. « Au même moment, notre pays a exporté en Egypte que quelque 260 millions de francs Cfa, principalement des produits halieutiques. Nous sommes encore loin de ce pays », a reconnu Alioune Sarr. Il a souligné cependant que le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays a connu une nette amélioration en 2017. Il a d'ailleurs fait un plaidoyer pour que les autorités des deux pays redynamisent des échanges commerciaux entre les deux pays.

Journée de l'Egypte : L'ambassadeur Moustapha El Kouny magnifie « l'intérêt accru » des hommes d'affaires égyptiens pour le Sénégal

Par sa régularité à la Fidak et les bonnes relations qu'elle a avec le Sénégal, l'Egypte est le pays invité d'honneur de cette 26ème édition de la Fidak. Les hommes d'affaires et les sociétés égyptiennes s'intéressent de plus en plus au Sénégal. Cet intérêt est surtout facilité par les bonnes relations qui existent entre les deux pays. L'ambassadeur d'Egypte au Sénégal, Moustapha El Kouny, l'a rappelé, hier, à l'occasion de la journée nationale de l'Egypte, pays invité d'honneur de la 26ème édition de la Foire de Dakar.

« Aujourd'hui, il y a un intérêt accru des hommes d'affaires et des sociétés égyptiens pour le Sénégal et la sous-région africaine de manière générale », a indiqué M. El Kouny à l'occasion d'un panel sur les exportations égyptiennes et sur le développement des Petites et moyennes entreprises du pays. Selon l'ambassadeur d'Egypte, ce rapprochement entre le Sénégal et l'Egypte se reflète dans les œuvres du savant Cheikh Anta Diop. « A travers ses recherches, Cheikh Anta a décrit les liens fondamentaux que relie la colonisation égyptienne à l'Afrique contemporaine, tout en retraçant les origines des peuples soudano-sahéliens à l'Egypte ; ce qui confirme l'ancrage de l'Egypte au continent africain », a ajouté M. El Kouny. En tant que pays invité d'honneur, l'Egypte a pris tout le pavillon Tertiaire du Cices et une partie du pavillon Vert. Pour le directeur du Cices, Cheikh Ndiaye, ce choix porté sur l'Egypte s'explique d'abord par les échanges commerciaux qu'entretiennent les deux pays depuis plusieurs décennies. Mais aussi par la régularité de la participation de l'Egypte à la Foire internationale de Dakar depuis les années 1990. En outre, l'organisation et la méthode des Egyptiens constituent d'autres raisons qui ont contribué au choix de ce pays.

Au cours de ce panel, la représentante de l'Autorité de développement des Pme en Egypte a fait part de l'expérience de son pays dans ce domaine. Pour Azza Abou Zeid, l'Egypte a déjà adopté un plan stratégique pour les 5 prochaines années en ce qui concerne le secteur de l'industrie et du commerce. Parmi ces axes stratégiques, Mme Abou Zeid cite l'augmentation du taux de croissance industrielle à 8 % ; l'augmentation de la contribution de la production industrielle de 18 à 21 % dans le Pib.

De même que l'augmentation du taux de croissance des exportations à 10 % par an. Pour sa part, le représentant de l'Autorité de promotion des exportations égyptiennes, Walid Mahmoud Gamal, a encouragé la tenue de foire comme celle internationale de Dakar. Car, selon lui, de telles initiatives constituent des « passerelles » vers la croissance économique en contribuant à l'élargissement de la base d'investissement des pays. « L'importance des expositions internationales ne se limite pas seulement à diriger les participants, mais elles affectent aussi l'emploi des pays à travers le travailleurs temporaires (... ) et permet un flux touristique aux hôtels et les mouvements de la circulation aérienne et permet de stimuler le tourisme à travers les délégations aériennes », a ajouté M. Gamal.