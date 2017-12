Sénégal: Serigne Papa Malick Sy sur l'organisation du 116ème gamou de Tivaouane - « Le khalife général est satisfait »

Maouloud Al Nabi ou anniversaire de la naissance du prophète Mouhamad (Psl). Un grand événement pour la célébration duquel des milliers de fidèles s'étaient retrouvés, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, à Tivaouane, pour exalter Dieu et se souvenir du Messager de l'Islam. Tous ceux qui ont aidé à la réussite de l'organisation du Gamou ont été vivement remerciés par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Ibn Mansour.

Evaluant, en début de semaine, les différents services et acteurs impliqués dans l'organisation du Maouloud 2017, l'autorité religieuse de Tivaouane, incarnée par Serigne Babacar Sy Ibn Mansour, a, dans un communiqué de son porte-parole, Serigne Papa Malick Sy, dit toute sa satisfaction et remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite et au succès de la 116e édition du Gamou. Dans le document parvenu à la rédaction, le guide suprême de la communauté tidiane a d'abord vivement remercié le chef de l'Etat, Macky Sall, dont les directives pour un bon Gamou ont été rigoureusement appliquées par les différents ministres impliqués sous l'autorité du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Aussi a-t-il rendu hommage à Sa Majesté Mouhamed VI, roi du Maroc, à l'épouse du chef de l'Etat, Mme Marième Faye Sall, au corps diplomatique accrédité à Dakar, aux khalifes des autres foyers religieux musulmans, en décernant une mention spéciale à Serigne Sidy Moctar Mbacké de Touba pour son implication prononcée dans la réussite de l'évènement. Les associations islamiques, opérateurs économiques et responsables de partis politiques ont été associés aux remerciements. Au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Papa Malick Sy a aussi rendu hommage aux premiers responsables des institutions comme l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut conseil des collectivités territoriales, etc.

Il a formulé des prières pour le bonheur des uns et des autres, le développement du Sénégal, la longévité des chefs religieux, le succès du président Macky Sall et du gouvernement, suite à leur aide multiforme apportée à Tivaouane à l'occasion du Gamou. Serigne Papa Malick Sy a souligné que « les autorités administratives de Thiès, le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, les membres du Coskas, la presse (publique et privée), ainsi que les forces de défense et de sécurité ont beaucoup contribué au succès de l'édition 2017 » du Gamou de Tivaouane. « Le khalife de Mawdo Malick, Serigne Babacar Sy Ibn Mansour, est donc satisfait de la prestation remarquable des uns et des autres », a conclu son porte-parole.