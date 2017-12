Sénégal: Contrefaçon de numéraires - Un rappeur arrêté en possession de plus de 6 millions de FCfa en fausses coupures

Une descente chez l'étudiant a permis aux policiers de retrouver l'arsenal de fabrication de ces fausses coupures composé d'un ordinateur et d'une imprimante. Une fouille minutieuse de la chambre a permis de découvrir aussi 630.000 FCfa. Ce qui porte le montant de billets de banque contrefaits à 6.630.000 FCfa. Ils sont tous les cinq placés en garde-à-vue et devraient, en principe, être déférés au parquet pour détention de faux signes monétaires ayant cours légal au Sénégal.

Les autres membres de la bande sont Ch. S, T.G et A. Nd. Les policiers découvrent ainsi un montant de 5.730.000 FCfa dans la voiture et embarquent tout le monde à destination du commissariat. Les billets étaient en coupures de 10.000 et 5000. Au cours des auditions, le nom de l'étudiant Kh. G. est balancé par les membres du groupe comme ayant en charge le volet technique de la fabrication des fausses coupures. Kh. G est pensionnaire de la Faseg de Dakar où il est en année de Master.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.