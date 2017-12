Sénégal: Macky Sall - « Mettre la culture au cœur de nos politiques de développement »

En janvier dernier, le chef de l'Etat avait décidé de faire de 2017, « Année de la culture ». Le but était de jeter les bases de la refondation de la politique culturelle du Sénégal axée sur la mise en relief de la dimension économique de la culture pour la mettre au cœur des politiques de développement. Cette vision a été réaffirmée, hier, par Macky Sall à la cérémonie de remise des Grands prix du président de la République pour les Arts et les Lettres.

Le chef de l'Etat a présidé, hier, la cérémonie de remise des Grands prix du président de la République pour les Arts et les Lettres. Occasion pour Macky Sall d'exposer sa vision de la culture. Selon lui, de très grands esprits ont montré depuis longtemps l'importance de la culture dans notre société. Pour la circonstance, il a rappelé : « Cette dimension de la culture est inscrite dans le préambule de notre Constitution qui réaffirme clairement l'attachement de notre peuple souverain aux valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de notre unité nationale ». C'est pourquoi, a détaillé M. Sall, « Dans le Plan Sénégal émergent, j'ai considéré que la culture pouvait être un puissant levier pour l'émergence de notre pays ».

Aux yeux du chef de l'Etat, sa vision de la culture est celle d' « un Sénégal dans lequel les artistes vivent décemment et dignement de leur talent, participent pleinement à la construction de notre identité nationale, à la consolidation de la cohésion sociale, à l'essor économique de notre pays et à son rayonnement international ». Pour le président Sall, la culture, facteur de création de richesses et d'emplois, rend possible le développement et le stimule. Dès lors, a-t-il poursuivi, sans occulter son immense valeur immatérielle, les secteurs créatifs et culturels doivent davantage contribuer à la formation de notre Produit intérieur brut. En sa qualité de premier protecteur des Arts et des Lettres, le chef de l'Etat a tenu à renforcer la place légitime qui revient à la culture. Dans ce cadre, il a décidé, en janvier dernier, de faire de 2017, « Année de la culture ».

« En prenant une telle décision, j'avais voulu jeter les bases de la refondation de notre politique culturelle axée sur la mise en relief de la dimension économique de la culture pour la mettre au cœur de nos politiques de développement. Cela, dans les secteurs de l'éducation, des sciences, de la communication, du développement territorial, de l'environnement, de l'économie numérique, etc.», a souligné M. Sall. Il a demandé au gouvernement de soutenir le secteur culturel à travers les industries créatives qui peuvent atténuer la pauvreté, améliorer la protection sociale et juridique des acteurs culturels.

Mieux organiser le secteur

Sur la même ligne, le chef de l'Etat a suggéré de mieux organiser le secteur culturel, améliorer son environnement juridique pour le rendre apte à encourager la création et à sécuriser les investissements.

Pour le président de la République, il s'agit de faire du secteur culturel un facteur de développement durable conformément aux orientations du Pse. Conscient de la place capitale des artistes dans l'industrie culturelle, le président Macky Sall a mobilisé le gouvernement afin que toutes les diligences nécessaires soient effectuées pour rendre effective la loi du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Dans la foulée des décrets d'applications, la Sodav a obtenu son agrément qui doit, aux yeux de M. Sall, relever le triple défi de la « transparence, équité et efficacité ». Il en appelle à la responsabilité de tous pour que la Sodav se consolide, se bonifie et se pérennise. « Les mêmes principes doivent présider aux destinées de la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels », a relevé le chef de l'Etat. Il a lancé un appel aux 450. 000 artistes potentiellement membres d'adhérer à cet outil mis à leur disposition pour leur prise en charge médicale.

Le Fopica passe de 1 à 2 milliards de FCfa

Pour mieux mettre en exergue notre potentiel culturel, le président Sall a plaidé pour plus de partenariat public-privé afin d'offrir des possibilités de financement pour le secteur. Pour cela, il faut un cadre juridique et institutionnel approprié permettant de renforcer les capacités et d'encourager l'esprit d'entreprise. Sous ce chapitre, a jugé le chef de l'Etat, le mécénat devrait jouer un rôle important dans le renouveau des industries créatives. Dès lors, a-t-il annoncé, la loi sur le mécénat devrait être rapidement adoptée. Dans une logique de doublement, l'Etat a décidé de porter le Fopica de 1 à 2 milliards de FCfa pour l'exercice 2018, pareil pour la Biennale de Dakar dont le budget atteindra 500 millions de FCfa, tout comme le Fonds d'aide à l'édition qui va passer de 250 à 500 millions de FCfa.