Sénégal: Projet de développement économique et social - Alioune Badiane relève la nécessaire permanence de l'esprit culture

Dans son discours d'usage prononcé au nom de la communauté artistique, l'ancien directeur des Arts a relevé la nécessaire permanence de l'esprit de culture au cœur du projet économique et social.

Pour Alioune Badiane, un regard sur notre quotidien révèle les déficits de créativité face à notre projet de société marqué par ce commun vouloir de vie commune avec des comportements chez les jeunes, en particulier qui heurtent la conscience. Selon lui, les efforts de sauvegarde des valeurs et civilisations reflètent les véritables statuts de la créativité culturelle et se pose en nourriture spirituelle pour toute notre jeunesse. « Après avoir reçu une éducation digne de ce nom, une formation adéquate puis un entrainement au leadership et au développement personnel, le jeune citoyen sénégalais accède plus aisément au champ de l'entreprenariat économique », a-t-il avancé

Aux yeux de M. Badiane, le développement de la civilisation numérique, investissant tous « nos » espaces de vie, doit pousser à renforcer la protection des créateurs et de leurs créations par l'obtention d'un statut par lequel la Nation leur reconnaît les droits et les devoirs. « Nos entrepreneurs économiques pourraient conforter et amplifier notre créativité nationale à travers des chaines d'industries culturelles structurées. L'industrialisation de nos produits culturels se pose comme un impératif au cœur de notre projet de développement économique et social », a-t-il déclaré. D'après le critique d'art, « le Plan Sénégal émergent comme projet de développement économique et social offre de par ses axes un cadrage propice à l'ouverture de grands chantiers dans les industries culturelles ».