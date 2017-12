Sénégal: Concertation nationale sur la filière boulangère - Une série de recommandations formulées pour doper le secteur

La première édition de la Concertation nationale sur la filière boulangère a pris fin hier. Au terme de deux jours d'échanges (18 et 19 décembre), les différentes parties prenantes ont émis une série de recommandations pour une bonne organisation et la relance du secteur.

« Diagnostic et perspectives de la profession et de l'activité de la boulangerie au Sénégal », c'est autour de ce thème que s'est tenue la première édition de la concertation nationale sur la filière boulangère. Cette rencontre de deux jours était organisée par le ministère du Commerce, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) et l'Association des meuniers et industriels du Sénégal (Amis). Elle a vu la participation de plus de 150 parties prenantes composées de boulangers venant de toutes les régions, de meuniers, de représentants de l'administration publique, d'associations de consommateurs, de banques, d'assurances. Les réflexions sur les quatre thèmes retenus : les coûts de production ; la réglementation et son application ; la distribution et la consommation du pain ; le rôle et la responsabilité des intervenants ont permis de situer les faiblesses du secteur et de formuler des recommandations assorties de plan d'actions.

Sur les coûts de production, il est recommandé de prendre des mesures de stabilisation du marché de la farine, d'alléger la fiscalité applicable à la farine, de réviser et d'actualiser la structure actuelle du prix du pain, d'impliquer le secteur de la minoterie dans la production de farine composée. S'agissant de la réglementation et son application, les participants aux travaux recommandent d'harmoniser et de rationaliser les textes régissant la filière boulangère, d'institutionnaliser un comité régional de l'assainissement du secteur, de prendre un arrêté ministériel pour éliminer les intermédiaires, de poursuivre l'homologation du prix de la farine et l'encadrement des meuniers suivi d'un système de contrôle permanent, de prendre des dispositions au conseil régional de la consommation pour adapter le circuit de distribution du pain. Pour ce qui est de la distribution et de la consommation, les recommandations portent sur le rétablissement de la vente unique du pain dans les boulangeries ou les kiosques associés, la délimitation d'une zone franche de 300 mètres autour des boulangeries, l'encouragement à l'installation de kiosques autorisés, l'agrément des véhicules de livraison, la promotion des achats directs des boulangers auprès des meuniers.

Sur le rôle et la responsabilité des acteurs, il est recommandé d'effectuer un recensement exhaustif de la filière par l'appui d'un cabinet extérieur, de mettre à jour le fichier des boulangeries avec l'implication des services régionaux, de renforcer le contrôle aux frontières pour lutter contre la farine de contrebande, d'intégrer la Fnbs et l'Amis au sein du comité de suivi des prix, d'identifier les acteurs hors zone et d'inciter les collectivités locales à exiger le paiement des taxes. Sur ce point, il est également recommandé de renforcer la formation courte et continue des boulangers, de mettre en place une école de la boulangerie et d'une interprofession de la filière boulangère et de créer les conditions pour une gestion des retours de pain.