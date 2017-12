Sénégal: 25ème anniversaire de la bourse Dafi - 450 réfugiés déjà formés dans les universités sénégalaises

Entre 1992 et 2017, 450 réfugiés ont été formés dans les universités publiques et privées du Sénégal grâce à l'Initiative académique « Albert Einstein » pour les réfugiés (Dafi). Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal ont célébré, hier, au Centre culturel Douta Seck, les 25 ans d'existence de cette bourse.

En 1989, Fatoumata Koudy Sy a débarqué avec sa famille au Sénégal comme réfugiée. Dans ce nouvel environnement, ses études scolaires étaient fortement menacées. Mais, avec l'aide de ses parents, elle a poursuivi ses études dans notre pays. Après l'obtention de sa licence, Mme Sy a bénéficié de la bourse « Dafi » qui est « l'initiative académique Albert Einstein pour les réfugiés » financée par la République fédérale d'Allemagne. Grâce à cette bourse d'excellence, Fatoumata Koudy Sy a pu intégrer l'Ecole supérieure d'économie appliquée « (Esea) ex-Ecole nationale d'économie appliquée (Enea) où elle a été formée, entre 2003 et 2005, comme spécialiste de la décentralisation. Aujourd'hui, elle travaille dans la vallée du fleuve Sénégal comme aménagiste.

Elle a fait ce témoignage lors de la célébration, hier, des 25 ans de l'initiative Dafi au Centre culturel Douta Seck. Comme Fatoumata, ils sont 450 réfugiés, répartis dans 41 pays en Afrique, à avoir bénéficié de cette bourse destinée aux plus méritants pour poursuivre leurs études supérieures au Sénégal. Ces étudiants sont orientés dans les plus grandes universités publiques et privées du Sénégal : Ucad, Ugb, Ecole polytechnique de Thiès, Iam, Ism, Université virtuelle du Sénégal, etc. Parmi les réfugiés bénéficiaires de cette bourse, a expliqué Nfanda Lamba, conseiller à l'éducation à l'Ofadec, beaucoup sont devenus juristes, médecins, ingénieurs, etc. Beaucoup, a-t-il ajouté, sont retournés dans leur pays d'origine depuis que la situation y est revenue à la normale. Par contre, d'autres sont restés au Sénégal et se battent pour trouver de l'emploi. Certains ont même trouvé du travail dans les entreprises privées comme publiques et participent au développement économique de notre pays.

« Si ces réfugiés venus d'Afrique sont tous formés ici, c'est parce que les « conditions d'études au Sénégal sont meilleures et la cartographie universitaire est bien fournie », a témoigné M. Lamba. Ce qui a réjoui la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Ndèye Rokhaya Diop, qui a transmis les remerciements du ministre Mary Teuw Niane au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) et à la République fédérale d'Allemagne pour leurs actions de soutien aux réfugiés.

Selon elle, cette bourse de formation accordée aux réfugiés participe à « l'effort de construction de leurs compétences pour leur permettre de participer au développement national dans leurs pays d'origine comme dans leurs pays d'accueil. A l'en croire, ces actions du Hcr et de l'Allemagne cadrent parfaitement avec celles du ministère de l'Enseignement supérieur qui « fait des efforts pour prendre en charge les préoccupations des populations vulnérables. « Le ministère est très sensible aux préoccupations sociales », a dit Mme Ndèye Rokhaya Diop. L'initiative académique « Albert Einstein » pour les réfugiés (Dafi », créée en 1992 par l'Allemagne, a permis à plus de 2 500 réfugiés à travers le monde de poursuivre leurs études supérieures.