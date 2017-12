Congo-Kinshasa: Avec l'aide de la Belgique, la FAO et le PAM unissent leurs efforts pour lutter contre la faim au Kasaï

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) unissent leurs efforts pour améliorer l'accès à la nourriture de plus de 100.000 personnes au Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC).

Les deux agences onusiennes intensifieront leur aide alimentaire grâce à un financement de 10 millions de dollars du gouvernement belge. Quelque 18.000 ménages - déplacés, rapatriés ou familles d'accueil - bénéficieront de cette aide.

« Grâce à cette importante contribution, nous sommes en mesure de redoubler d'efforts et de travailler ensemble en étroite collaboration pour empêcher les populations, et notamment les enfants, de mourir de faim et de malnutrition », a déclaré Alexis Bonte, le représentant de la FAO par intérim en RDC.

« Ces interventions protégeront non seulement les personnes vulnérables, mais aideront aussi à relancer la production agricole et renforceront la cohésion sociale dans les communautés touchées par la crise », a souligné, de son côté le représentant du PAM dans le pays, Claude Jibidar.

Dans le cadre du projet, le PAM distribuera de la farine de maïs enrichie, des légumineuses, de l'huile végétale enrichie et du sel iodé, ainsi que de l'argent. Les enfants âgés de 6 à 59 mois, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, seront pris en charge pendant trois mois avec des suppléments nutritifs spéciaux.

Pour sa part, la FAO fournira des kits pour cultiver des légumes - houe, râteau, pelle, arrosoir, semences de légumes et de fruits - qui permettront à chaque famille de manger à sa faim pendant deux mois et de vendre le surplus.

Le projet prévoit des formations en élevage de cochons d'Inde comme source de protéines et en traitement et commercialisation du bambou comme bois de chauffage, ustensiles de cuisine, paniers, canoës, matériel de pêche et clôtures.

Les jardins potagers à proximité des centres de santé et des associations de femmes fourniront, quant à eux, des micronutriments, tels que le fer et le zinc, aux enfants souffrant de malnutrition et aux femmes enceintes et allaitantes.

L'initiative conjointe de la FAO et du PAM sera menée en partenariat avec le Ministère de l'agriculture de la RDC et des ONG locales. Mais, bien qu'elle arrive à point nommé, ce programme ne saurait répondre toute seule à l'immensité des besoins humanitaires.

Le conflit au Kasaï, anciennement une région productrice de maïs, a forcé un million de personnes à quitter leurs foyers et à abandonner leurs terres. Quelque 3,2 millions de personnes souffrent actuellement de faim aiguë et la malnutrition infantile est largement répandue.

La tragédie endurée par le peuple congolais exige une plus grande solidarité. La FAO et le PAM plaident en faveur d'un financement considérablement accru pour répondre aux besoins.

Surtout, les deux agences onusiennes appellent à une paix durable qui permette à tout un chacun de produire sa propre nourriture, de reconstruire ses moyens d'existence et d'espérer en un avenir meilleur et prospère.