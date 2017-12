Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance la construction de deux forages d'eau potable pour les prisons centrales de Tshikapa et de Kananga

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

Selon le Directeur de la prison de Tshikapa «cet acte de la MONUSCO sort la population carcérale de Tshikapa d'un rêve datant de l'époque coloniale.» Le Ministre provincial de l'intérieur et de la Justice du Kasaï dans son allocution a remercié le donateur tout en indiquant que «ceci témoigne du prix qu'attache la MONUSCO aux difficultés rencontrées dans la province du Kasaï en général et dans la prison centrale de Tshikapa en particulier.»

Au niveau de la Prison centrale de Tshikapa où la situation n'est pas non plus reluisante avec environ 190 détenus dont 6 femmes; la pose de la première pierre du forage dans cet espace carcéral a été présidée par le Chef de Bureau de la MONUSCO Kananga assisté du Team Leader unité de correction de la MONUSCO en présence des autorités provinciales conduites par le Gouverneur Mr. Marc Manyanga.

Pour le Directeur de la prison, je le cite : «Quand l'ouvrage sera achevé , se sera un ouf de soulagement. On aura maintenant l'eau, et on saura désormais comment répondre par rapport au besoin des quelques 800 détenus dont 24 femmes que compte la prison. En effet, sans eau, c'est vraiment difficile que les détenus vivent en paix.»

Cette cérémonie de lancement des travaux du forage financé par la MONUSCO à hauteur de 10.990,00 US$, a réuni les autorités de la MONUSCO et de la prison centrale en présence du Ministre provincial de la justice.

