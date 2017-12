Togo: Visite de Sidiki Kaba au Togo - Faure Gnassingbé annonce l'ouverture d'une ambassade à Dakar

Le Togo va bientôt ouvrir une ambassade au Sénégal. L'annonce a été faite, lundi, par le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé Eyadéma, à l'issue d'une audience avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba. Ce dernier était porteur d'un message du président de la République, Macky Sall, à son homologue du Togo. Il a été beaucoup question des relations solides, fraternelles et amicales qui ont toujours prévalu entre Dakar et Lomé et, aujourd'hui, entre les deux chef d'Etat.

Le président togolais a souligné non seulement la solidité de ces relations, mais a insisté aussi sur la convergence des points de vue et des positions entre les deux pays sur les questions concernant la Cedeao et l'Union africaine. Il dit s'être fortement réjoui des réalisations du président Macky Sall dans sa volonté de développer le Sénégal en citant au passage la construction de l'aéroport international Blaise Diagne. Tout comme l'engagement de celui-ci à renforcer la coopération et la paix entre les Etats de la Cedeao et de l'Ua.

Cependant, il a été noté que le niveau des échanges économiques, commerciaux et maritimes entre le Sénégal et le Togo sont en deçà de la qualité des relations diplomatiques qui existent entre Dakar et Lomé. C'est d'ailleurs cette dimension qui a été au centre de la réunion entre la délégation conduite par le ministre Sidiki Kaba et son homologue togolais, Robert Dussey. A ce sujet, il a été noté l'existence, depuis 1985, de six accords signés entre les deux pays et qu'il s'agit de revoir et de réactualiser dans le cadre d'une commission mixte dont la réunion sera tenue à Dakar en 2018. Il s'agit, à travers cette commission mixte sénégalo-togolaise, de renforcer les liens politiques, économiques, notamment dans les domaines du commerce, de la lutte contre la piraterie mais aussi pour la sécurité et la sûreté, questions qui ont été au cœur du Sommet africain tenu à Lomé en 2016.