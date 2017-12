Sénégal: Mise en œuvre des projets - L'Omvg face aux défis de la mobilisation des financements

Après des retards, le Projet énergie est entré dans une autre phrase. Depuis la rencontre de Banjul, en mars 2017, des entreprises ont déployé leur matériel et leurs équipements sur le terrain. « Tous les financements sont mis en vigueur et les entreprises sont fin prêtes pour démarrer les travaux aussitôt terminées les enquêtes parcellaires en cours dans différents pays », a annoncé le président du Conseil des ministres, Bacar Barros Banjai.

Le grand défi de l'Omvg, c'est la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des projets. « La bonne santé financière du Haut commissariat est cruciale à ce stade de la mise en œuvre du projet énergie. C'est pourquoi les Etats membres doivent procéder à l'apurement des arriérés et au paiement effectif des encours des budgets », a plaidé le haut commissaire de l'Omvg. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal a abondé dans le même sens. Nos Etats, a-t-il soutenu, doivent continuer à veiller à s'acquitter des contributions au budget de fonctionnement et à démontrer leur engagement à nos partenaires, bailleurs de fonds, en relevant également le défi de la mise à disposition, chaque année et à temps, des contreparties au Projet énergie.

Le retard dans la ratification pourrait avoir des conséquences sur la mise en œuvre du Projet énergie. A ce propos, les intervenants ont salué les progrès accomplis et les décisions courageuses qui ont été prises, notamment la résiliation du contrat de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. « Pour la ligne d'interconnexion, l'ensemble des contrats a été signé avec les entreprises adjudicataires des différents lots. Il entre ainsi dans sa phase de réalisation avec l'installation des chantiers qui se poursuit normalement », a noté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, Mansour Faye. Il a reconnu que, malgré ces avancées, l'organisme peine à lever des fonds pour la construction du barrage de Sambangalou.

