Sénégal: Sortie de la 45ème promotion du Cesti - 27 nouveaux journalistes ont reçu leur diplôme

La cérémonie de remise de diplômes aux sortants de la 45ème promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, dont le parrain est Momar Kébé Ndiaye, a eu lieu, hier, à l'Ucad II. Les récipiendaires, issus de quatre pays africains et de la France, sont au nombre de 27. Ils ont acquis des compétences en presse écrite, radio, télévision et en webjournalisme.

Les qualités louées du parrain de la 45e promotion du Cesti, Momar Kébé Ndiaye, par les principaux intervenants lors de la cérémonie de remise de diplômes, constitueront, sans doute, un viatique pour ces 27 nouveaux journalistes tant les éloges ont été sublimes. Les récipiendaires, habillés en boubou traditionnel, les ont religieusement écoutés avant de recevoir leur parchemin des mains d'illustres personnalités devant une salle emplie de fierté et d'émotion ; sentiment qui s'est emparé de l'assistance quand une vidéo, retraçant leur parcours de grâce et d'embûches, a condensé le récit de leur aventure humaine et universitaire. Trois parmi ces visages illuminés, tous dignes des meilleurs éloges, sont sortis major de cette promotion selon les chapitres de prédilection.

Il s'agit d'Oumar Dembélé, étudiant en Presse écrite, dont le sujet de Grande Enquête est ainsi intitulé « Cadavres anonymes des hôpitaux de Dakar : les inconnus de la morgue ». Papa Atou Diaw, qui a porté sa réflexion sur une question religieuse (« A l'école de l'élite islamiste : le cas de l'Aeemes »), est le premier de sa promotion en Radio. En Télévision, Elimane Ndao est sorti major. Il a employé son intelligence pour traiter ce sujet-ci : « Café Touba, la boisson chaude de tous les excès ».

Ces marques honorifiques couronnent les efforts de toute une année académique, « un travail acharné, une abnégation entière de tous les instants », dixit Papa Alioune Ndiaye qui a parlé au nom de ses camarades. A l'endroit de ces derniers, le professeur Joseph Sarr, représentant du recteur de l'Ucad, a dit ceci : « Le Cesti a mis à votre disposition des outils, des connaissances. Soyez-en dignes. Vous devrez cultiver votre personnalité par vos actions adossées à l'éthique et à la déontologie ». Il s'agit désormais, pour eux, après la reconnaissance par le Cesti d'un apprentissage abouti, de jouer, comme les y a invités le directeur de la Communication, Alioune Dramé, leur partition dans l'œuvre collective de « construction des identités personnelles, de la formation des esprits ».

C'est le défi de leur temps et de leur profession confrontée à quelques turpitudes. C'est pourquoi, le directeur de l'Enseignement supérieur, Amadou Abdoul Sow, venu représenter le chef de ce département, Mary Teuw Niane, les a exhortés à mesurer les exigences de la vie professionnelle aussi astreignante que celle-là académique. On peut tirer espoir des témoignages élogieux à leur endroit.

Mais, dans les moments d'égarement, qu'ils se souviennent de ces mots pleins de sagesse de la directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall : « Le métier que vous avez embrassé est d'autant plus difficile qu'il est noble. Vous devez concevoir le journalisme pour ce qu'il doit être fondamentalement : un sacerdoce, une véritable vocation. Les exigences déontologiques font face au journaliste et il doit privilégier l'intérêt commun ainsi que la probité intellectuelle ».

Mme Sall, a profité de l'instant solennel pour informer que cette école réputée a introduit, depuis quelques mois, l'enseignement des langues nationales et du mandarin dans la formation des journalistes. Par ailleurs, « le Cesti entend assumer la pleine responsabilité de sa mission par la création de nouvelles filières et la mise en place de licences professionnelles en production audiovisuelle, en journalisme scientifique, culturel et sportif ».