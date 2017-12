Tunisie: En plein chantier !

Besoin de renforts

D'après Ridha Jeddi, les trois compartiments de l'ESZ ont besoin d'être renforcés, parce que chaque point vaudra son pesant d'or, à commencer par le match qui opposera l'ESZ à l'USBG. Mais la priorité concerne l'attaque surtout. Et cela dépendra des dispositions matérielles. On a appris que des contrats ont été résiliés. Il s'agit de ceux de Mhaïssi et Chaouch. Une rupture à l'amiable aussi avec Fadaâ, dont la saison est terminée à cause de sa blessure aux ligaments croisés.En revanche, le Congolais Laurient et le Sénégalais Fall ont signé au profit de l'ESZ ; avec l'accord ou non de Jeddi, on n'en sait rien !

Dans ce même contexte, les deux Espérantistes tunisois, Khmiri et Mejri, devaient en principe rejoindre Zarzis, hier selon un accompagnateur de l'équipe. De plus, un Camerounais arrivera incessamment pour effectuer un test avec le groupe. Autrement dit, la marmite mijote. Le temps presse. Un stage est programmé à Monastir à partir d'aujourd'hui. Une rencontre amicale aura lieu, cette semaine, face à l'ESMétlaoui sur les lieux du stage. Un menu bien chargé pour Ridha Jeddi.