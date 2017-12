Tunisie: La solution du moindre effort...

Aujourd'hui, le sport à l'échelle internationale est devenue une industrie qui circule librement d'un pays à l'autre. Cela est vrai, mais soyons également précis: ça concerne plus les entraîneurs, les préparateurs physiques qui ne sont pas obligés d'avoir la même nationalité que la sélection qu'ils entraînent.

Si en ce Mondial 2018, des sélections de grand calibre comme l'Allemagne, l'Argentine, la France ou l'Espagne comptent toujours sur leurs staffs nationaux (Low, Sampaoli, Deschamps, Lopetegni), d'autres seront emmenés par des étrangers comme la Belgique emmenée par l'Espagnol Rodriguez, ou l'Egypte emmenée par Cuper. Le problème n'est pas là, mais y a-t-il des sélections qui vont naturaliser un ou deux joueurs spécialement pour cette Coupe du monde en Russie ? Absolument pas. Même le modèle français, qui compte depuis plus de 20 ans sur un mixage de nationalités mais tous nés en France en étant de diverses origines, n'a rien à voir avec l'opération d'offrir la nationalité à un joueur étranger à quelques mois du Mondial, comme le font certaines sélections du Golfe. On se souvient du modèle italien des dernières années qui a ouvert la porte à des joueurs argentins ou brésiliens ayant un passeport italien comme Motta, Osvaldo, Eder, Camoraresi ou Paletta (appelés en Italie "Oriundi"), mais ce ne fut pas un grand succès.

Coulibaly : un bien rare ?

Pourquoi Nabil Maâloul pense, t-il à Coulibaly ? L'idée est déjà intrigante, d'autant que le joueur lui-même, et malgré des qualités certaines dans le poste de récupérateur (essuie-glace), est-il si rare et supérieur qu'on va lui offrir la nationalité tunisienne pour qu'il joue au Mondial?

Ceci est très dur à expliquer franchement. On peut alors se tourner vers d'autres joueurs étrangers qui n'ont pas dépassé les 23 ans et qui peuvent eux aussi avoir une chance. Deuxième point à soulever : pourquoi ne pas penser à ces Tunisiens qui jouent en championnat et surtout qui évoluent à l'étranger (n'était-ce pas la première option en sélection?) tels que Rani Khédhira, Skhiri ou Laâribi (qui a déjà joué en sélection du temps de Kasperczak)? Même s'ils ont la double nationalité, ils restent tunisiens et à la valeur technique confirmée. En tout cas, c'est mieux que «d'acheter» les services d'un joueur étranger même très bon, à quelques mois d'un événement tel que le Mondial.

Ce n'est pas la première fois que notre FTF a pensé à cela. Silva Dos Santos et José Clayton ont été naturalisés et ont apporté le plus (surtout en 2004) quand ils étaient utilisés. Silva a réussi à marquer 21 buts et représente l'exception. Mais n'oublions pas aussi un cas digne d'être considéré comme un fiasco, celui d'Adaïlton, un joueur raté et qui a bénéficié gratuitement du passeport tunisien du temps de Scoglio pour disparaître de la circulation.

Ce n'est pas une affaire de football, mais un sport comme le basket a fait de même en 2015 en naturalisant Michael Roll, un joueur américain recommandé par Salah Mejri. Il a certainement joué l'Afrobasket 2015, mais il a fait faux bond en 2017, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe qu'il va rallier la sélection. Le phénomène devient inquiétant et à la limite frustrant. Pourquoi opter pour une solution de facilité au détriment des couleurs nationales.

Retrouver la vocation

Maâloul et son staff ont intérêt à revenir au giron du championnat et des joueurs expatriés pour renforcer la sélection. Ce sera plus sage et plus crédible. Qu'on arrête cette idée d'acquérir les services de joueurs étrangers pour défendre les couleurs de la sélection. Ce n'est pas un club, mais bien évidemment une sélection et un pays aux traditions fortes et notoires. Dans ce poste, il y a une abondance qui doit être bien gérée, sans oublier les diverses solutions offertes par le championnat tunisien et ceux européens. Cette idée risque de déstabiliser l'ambiance de la sélection et de déclencher une polémique dont on n'a pas besoin. Il faudra être un très grand joueur, voire un génie, pour mériter un passeport tunisien qui symbolise l'appartenance à ce pays. On a plein de joueurs qui attendent leur chance, on doit les mettre en confiance. Pas plus.