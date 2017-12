Tunisie: La supercoupe arabe à Sakiet Ezzit

L'EST insiste pour Yassine Meriah Plus »

Les joueuses ont disputé lors de ce stage trois rencontres amicales face aux minimes A de Msaken, aux seniors dames de l'ASF Téboulba et aux minimes A de l'ESHammam-Sousse. Elles participeront, du 21 au 25 mars 2018, à un tournoi en Roumanie avec le pays hôte, la Slovaquie et la République tchèque.

Juste après, l'équipe de Tunisie juniors disputera le championnat d'Afrique des nations au Maroc en septembre 2018. La préparation pour cette compétition a déjà commencé. Le staff technique national a convoqué 18 joueurs pour un stage à Mahdia qui a débuté avant-hier et qui prendra fin le 21 décembre. Ces joueurs sont : Salim Brini (ESS), Fredj Ben Tekaya (AST), Seïf Zaïri (CA), Safouen Naânaâ (ASH), Hassen Ghadhab (SCM), Hamza Fellah (CHBChebba), Louay Makhlouf (ESS), Mohamed Aziz Aïdi (EST), Ayoub Mejri (EST), Ahmed Abid (SCM), Ala Mustapha (SCM), Mohamed Amine Darmoul (ESS), Ghazi Belghali (AST), Rami Hmam (UST), Noureddine Maoua (ESS), Mohamed Mdimegh (AST), Hassen Néjim (EMM) et Hassen Jemaï (EST). Ces derniers sont natifs de 1998-1999 et ont participé au Mondial cadets un Géorgie l'été dernier où ils ont pris la 11e place après avoir battu la Slovénie, la Serbie et la Russie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.