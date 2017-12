Tunisie: Le programme est fin prêt !

La cérémonie d'ouverture comportera la projection d'un premier lot de courts-métrages, précédés par une prestation musicale.

Une soirée sous le signe du cinéma conjugué au féminin avec quatre courts-métrages de cinéastes tunisiennes, dont trois ont figuré dans la sélection des Journées cinématographiques de Carthage : «Aya» de Moufida Fedhila, «Apnée» de Insaf Arafa, «Les secrets des vents» de Imène Nasri, et «Noces d'épines» Mirvet Medini Kammoun. Quant à la cérémonie de clôture, elle sera consacrée à la remise des prix suivie d'un concert du groupe «Music in» : le Prix «Adnène Meddeb» de la meilleur(e) cinéphile, le Prix "Taieb Louhichi" de la 1ère œuvre et le Prix "Asma Fenni" du Meilleur Film. Un palmarès du ressort du jury qui se compose cette année de la réalisatrice Sarra Laabidi, de l'assistant réalisateur Samir Harbaoui et de la membre du bureau fédéral et ancienne présidente de la Ftcc, Mounira Yaacoubi.

«Ces journées représentent une occasion de faire le bilan de la production nationale en matière de court-métrage et de promouvoir cette production auprès de nos citoyens du sud-est du pays», expliquent les organisateurs à propos de cette manifestation, qui représente le 5e et dernier festival de l'année dans l'inventaire des festivals organisés sous l'égide la fédération qui comporte un réseau de 20 ciné-clubs répartis sur 15 gouvernorats. La Ftcc ambitionne pour l'année prochaine de donner à chacun de ces ciné-clubs la chance d'organiser son propre festival. Celui de Gabès se focalise sur «un genre cinématographique qui peine à trouver sa place dans les circuits de distribution classiques», décrivent les membres de la fédération. Ainsi, «le ciné-club Taïeb Louhichi provoque, à la fin de chaque année, une rencontre nationale autour du court-métrage et offre aux cinéphiles de la région de Gabès l'opportunité de côtoyer les auteurs des films participant à la compétition officielle», ajoutent-ils.

Le programme ne s'arrête pas aux projections et inclut des rencontres-débats et deux ateliers : stage d'analyse filmique animé par Naceur Sardi et atelier pour les enfants animé par Abdelaziz Bouchmel. Durant les deux jours suivant l'ouverture, la matinée sera consacrée aux ateliers et les après-midi aux projections, avant de tirer le rideau sur cette cinquième édition avec le palmarès en clôture.

Voici le programme des projections des 22 et 23 décembre :

22 décembre

De 15h00 à 17h00

1- Chaddekh (14 mn) Intissar Aoun

2- Fais-moi ouïr (6 mn) Achref Jaghmoun

3- La lune vous va très bien (5 mn) Safa Ghali

4- Aqua (8 mn) Mehdi Ben Rejeb et Youssef Sanheji

5- Le silencieux (14 mn) Oussama Azzi

De 18h00 à 20h00

1- Euphoria (13 mn) Nawres Zrie

2- Interdit d'aimer (9 mn) Marwa Tiba

3- Photo noire (6 mn) Nidhal Hammadi

4- Oui mais non (8 mn) Inas Arsi

5- (3 mn) Helmi Alarbi

23 décembre

De 15h00 à 17h00

1- Temple Marin (4 mn) Insaf Ferjani

2- Time is up (2 mn) Abir Alibi

3- Signal (9 mn) Khaled Krisaane

4- Le papillon rouge (4 mn) Omar Belwaer

De 18h00 à 20h00

1- Harba Trip (13 mn) Mustapha Haouem

2- Poussières indignes (6 mn) Ahmed Jabloun

3- Deux demi-danseurs (7 mn) Aymen Zawali

4- Les barques en papier (7mn) Fethi Daoud

5- Ego trip (8 mn) Zied Ben Chaabane