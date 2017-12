Togo: L'assainissement budgétaire a été entamé

Le premier se réclame prophète de la vie sociopolitique togolaise, le second son porte-parole. Plus »

Des réformes structurelles plus ambitieuses sont nécessaires pour stimuler la productivité, la compétitivité et la croissance inclusive. Le secteur privé devrait devenir le moteur de croissance dans un contexte où l'investissement public retourne à un niveau viable.

Une meilleure gestion de la trésorerie et l'adoption de politique d'emprunt prudente contribueraient à réduire le coût de l'emprunt et, par conséquent, à faciliter les ajustements budgétaires, indique le Fonds.

La récente amélioration des infrastructures et les financements concessionnels extérieurs devraient soutenir la productivité et stimuler l'investissement privé, ce qui devrait compenser les effets adverses sur la croissance engendrés par le programme d'assainissement des finances publiques, note l'institution.

L'assainissement budgétaire a été entamé. Le déficit primaire s'est amélioré, passant d'une moyenne annuelle d'environ 6 % du PIB entre 2013 et 2016 à un excédent de 1,4 % du PIB au cours du premier semestre de 2017, principalement en raison de la maitrise des dépenses et de l'arrêt des financements 'peu orthodoxes' de projets d'investissement public, indique le FMI.

