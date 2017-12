Tunisie: «Prêt à relever le défi»

Le successeur de Hubert Velud s'est dit pleinement conscient de la complexité de sa mission à la tête de l'Etoile : «C'est un grand honneur de prendre les destinées techniques d'un club de l'envergure de l'ESS, un ténor de l'Afrique et qui avait de surcroît atteint par le passé une dimension mondiale en disputant les demi-finales de la coupe du monde des clubs en 2007.

Je suis conscient de la situation actuelle de l'équipe qui passe par une période difficile après l'élimination amère en demi-finale de la Ligue des champions face à Al Ahly. J'ai atterri ici avec la grande détermination de redorer le blason de ce grand club en me basant sur la confiance en mes moyens et sur le potentiel énorme de l'équipe. C'est vrai que la mission est délicate, surtout à l'échelle locale, puisqu'on est classé 4e avec 12 points de retard sur le leader l'EST, mais rien n'est impossible et la situation actuelle n'est pas aussi catastrophique qu'on le pense. On tentera de jouer à fond nos chances pour le titre, à défaut, on visera une seconde place synonyme de qualification en Ligue des champions, qui reste notre objectif majeur pour l'actuel exercice. Un grand club se nourrit tout naturellement de titres et d'objectifs de grande envergure».

«Confiance totale en Boumnijel et Zouaghi»

«A n'en point douter, l'effectif de l'équipe regorge de joueurs talentueux qu'il va falloir étoffer par des recrutements ciblés.

Mais ma priorité va vers les jeunes issus du vivier du club afin d'éviter les recrutements onéreux. J'ai eu l'occasion de visionner l'équipe lors de ces quatre derniers matchs. Elle a beaucoup d'atouts, mais elle se trouve en difficulté surtout sur le plan mental quand elle est menée au score, un handicap sur lequel je vais me pencher pour perfectionner la réactivité du groupe par rapport aux situations difficiles. A ce niveau, pour mener à bien ma mission, je vais m'appuyer sur l'apport considérable du tandem Boumnijel-Zouaghi qui a fait un excellent travail durant la dernière période. On ne peut pas espérer un meilleur profil compte tenu du vécu et du potentiel indéniables de ces deux techniciens. Je travaillerai en parfaite concertation avec eux et le reste du staff en place pour remettre l'Etoile sur les rails».