Tunisie: L'éducation à l'art par l'art

Être créatif, c'est jeter un regard neuf sur les choses et apprendre à voir la vie et les autres sous différents angles. Chez les enfants, la créativité favorise le développement de la communication et contribue à faire évoluer leur manière de voir les choses.

C'est, dans un sens, l'esprit de cet espace dirigé par Imène Layouni et qui vient d'ouvrir ses portes sur les terres de Alyssa avec une équipe d'artistes qui ont un sens très développé de la pédagogie. Avec un mastère de l'histoire de l'art au Canada et une grande expérience dans le design, Imène Layouni a enseigné à l'Ecole d'architecture (Enau) et à l'Isbat à Hammamet où elle a enseigné les arts plastiques. «L'objectif de cet espace est de former les enfants à différentes disciplines, dit-elle, pour le moment, nous avons démarré avec trois activités : la peinture avec un atelier dirigé par un jeune et talentueux peintre très pédagogue de surcroît : Malek Saâdallah, la guitare, un cours assuré par Nader Charfi formé à Paris et qui a fondé son propre groupe, et le marionnettiste Ameur Mathlouthi, un formateur et un artiste en même temps . Il est doué pour aider les enfants dans les travaux manuels pour confectionner des marionnettes par exemple, mais aussi pour leur apprendre le théâtre».

Deux tranches d'âges différents peuvent s'inscrire dans ces ateliers de formations : de 6 à 12 ans (enfant et pré-adolescent) et de 13 ans et plus (adolescent et adulte).

«Il s'agit d'un éveil à l'art, ajoute Imène Layouni, où l'enfant découvre toutes les disciplines et choisit celle qui lui convient .Ces ateliers permettent également aux enfants de sortir de tout un univers informatisé qui occupe une grande majorité de leur temps et diminue leur capacité à se concentrer. Ces activités développent le sens de la concentration chez les enfants et nous permet de capter leur énergie et de la mettre dans une œuvre artistique».