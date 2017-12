Tunisie: Lysistrata ou le mythe de la paix

Ce qu'on aurait appelé aujourd'hui «grève du sexe» était l'argument d'une fable célèbre d'Aristophane, mettant en scène une femme devenue un symbole : Lysistrata, incarnation de la résolution pacifique des conflits.

Aussi est-ce ce nom que l'on a choisi de donner à un prix récemment créé dans le cadre du réseau MED 21, prix dédié à «la promotion de la résolution pacifique des conflits par la médiation», et dont on célébrait la première édition dans le cadre grandiose de l'académie Beït El Hikma. Un prix qui correspond si totalement aux préoccupations actuelles, qui représente si parfaitement les choix et décisions politiques souhaités, que nombreux furent les acteurs, institutions et organismes à vouloir y participer. C'est ainsi que ce prix a été fondé par un large partenariat entre Cawtar, l'Institut prospective et sécurité en Europe, l'Institut de Médiation Guillaume Hofnung, le Centre d'analyse des différents et leurs Modes de solutions Cadmos, et l'Institut de recherche sur la paix Tapri, institutions toutes spécialisées dans la médiation.

La médiation est un concept à la fois très ancien et très nouveau : ce n'est ni de la diplomatie, ni de la politique, ni de la jurisprudence, encore moins de la stratégie. Cela ressemblerait davantage à des conseils de sages, des palabres d'anciens, des tractations des chefs...

«La médiation, qui a pour fonction de renouer le fil du dialogue, se développe grâce à ces humbles tisserands de l'intercompréhension que sont les médiateurs», explique Michèle Guillaume Hofnung.

Hommage posthume

«La médiation est un processus de communication. Le règlement pacifique par la médiation concerne tous les conflits entre pays, régions, tribus ou même individus. La médiation est une science qui s'enseigne», précise le Pr Soukeïna Bouraoui.

Le Pr Soukeïna Bouraoui, directrice exécutive de Cawtar, et présidente de cette édition 2017 du prix Lysistrata, dont chacun connaît le dynamisme, la générosité et l'engagement en faveur de la cause des femmes, a été la première parmi les membres fondateurs à organiser la cérémonie de remise de ce prix.

«Nous voulons instaurer un dialogue de paix et de tolérance, d'ouverture et d'acceptation de l'autre, et ce n'est guère aisé par ces temps difficiles. Je crois que les femmes ont le talent de savoir négocier. Lysistrata est la femme qui, par l'intelligence de la négociation, a su mettre fin à la guerre. Elle est celle par qui la paix arrive. Grâce à ce prix, nous allons rendre hommage à des personnes dont le rapport avec la paix est étroit».

La première édition de ce prix a été particulièrement faste, puisqu'elle a récompensé cinq lauréats.

Le Cheikh Khaled Ben Tounes, acteur du dialogue interreligieux, écrivain, pédagogue, qui vient de réussir à instaurer la Journée internationale du vivre-ensemble par les Nations unies, était le lauréat Rive sud, cependant que la communauté de Sant' Egidio, créée pour venir en aide aux populations civiles souffrant des guerres était la lauréate Rive nord. Le Dr Helena Ranta, experte en médecine légale dans des situations de conflit, était la lauréate «Reste du monde», cependant que le lauréat national était l'ambassadeur de Tunisie à l'Unesco, M.Ghazi Ghraïri qu'on ne présente plus. Enfin, le prix Lysistrata a voulu rendre un hommage posthume à un grand nom de la diplomatie et de l'histoire de la Tunisie, M.Mongi Slim, en le consacrant lauréat à titre posthume.

Le prix Lysistrata a été lancé, souhaitons-lui bon vent, et concluons avec le président de MED 21, M. Mohamed Nadir Aziza : «Il nous faut méditer la leçon de Lysistrata et rechercher dans son enseignement la seule protection valable contre notre déraison : l'arme pacifique de la médiation, du dialogue et de la solidarité contre les escadrons noirs des instincts de déraison et des tentations de la discorde qui lèvent comme une menaçante armée de l'ombre».