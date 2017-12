Tunisie: Déroute sfaxienne

Le rêve du CSS s'est envolé précocement. Pourtant, on s'attendait à une réaction salutaire et à un retour sfaxien par la grande porte, après la difficile entrée en matière, et ce, dans la seconde journée de la 19e édition du championnat arabe.

La détermination décuplée pour évaluer sur les vraies valeurs et piéger les Ahlaouis dans leur fief laissaient présager une journée grandiose de l'équipe de Sfax. Mais rien n'en fut. Pire, elle n'est même pas parvenue à faire le poids et sortir le grand jeu. Rien n'a fonctionné comme il se doit. La zone arrière particulièrement. Des points concédés facilement, traduisant la déstabilisation de la réception et le fléchissement défensif. Absence de mental, manque de rapidité au contre et difficultés énormes pour s'opposer aux attaques d'un duo égyptien hors-pair Aya Chami-Chourouk Bouhlel. Alors que le duo étranger du CSS, Caroline la Brésilienne et Sikova l'Ukrainienne, fut loin de ce qu'on attendait d'elles et n'a rien démonré. D'ailleurs, la seconde a été vite remplacée par Jihane Mohamed.

Rien ne va plus

L'ensemble n'était pas prêt psychologiquement pour résister à l'énorme pression affichée par un grand Ahly soutenu par un public en masse. Les trois sets disputés ne furent en quelque sorte qu'une simple formalité pour une équipe égyptienne en état de grâce : 25-21, 25-18, 25-14. Résultat humiliant. Al Ahly fait chez lui le plein de victoires. Le CSS a dû baisser pavillon dans le choc qu'il ne fallait pas perdre.

Mohamed Trabelsi, l'entraîneur, résume la défaite de son équipe : «Rien ne va plus. Mes joueuses étaient complètement hors du coup. Pourtant, on a bien préparé notre plan de jeu. J'ai tout tenté pour renverser le cours des choses, mais les changements opérés n'ont pas abouti. Le marathon de la veille avec tous les efforts fournis a pesé lourd physiquement et moralement sur l'ensemble du groupe».

Signature du protocole organisationnel pour la compétition des garçons

Toujours sur le plan arabe, le protocole de l'organisation du championnat arabe qui se tiendra en Tunisie du 14 au 26 février 2018 a été signé.