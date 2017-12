Tunisie: «Personnellement, je suis pour un système présidentiel bien contrôlé»

- Ce n'est pas un crime d'avoir travaillé avec Ben Ali

- Nous n'avons pas amnistié des personnes qui ont détourné l'argent de l'Etat

- L'IVD n'a pas de quoi être fière de son rendement

Le journal «Le monde» a publié dans son édition papier du mardi 19 décembre 2017 l'interview qui lui a été accordée par le Président de la République, Béji Caïd Essebsi, lors de sa visite à Paris du 11 au 13 décembre 2017.

Dans cette interview, le chef de l'Etat a surtout défendu les avancées de la révolution tunisienne, six ans après la chute de Ben Ali.

Sur la question portant sur le retour au gouvernement, récemment, d'anciens collaborateurs de Ben Ali, le président de la République a déclaré que chaque Tunisien a le droit de participer à la vie de son pays, s'il n'a pas été l'objet d'une condamnation.

«Et ceux qui ont travaillé avec Bourguiba, on va les exclure? Quand Ben Ali était au pouvoir, 2 millions de Tunisiens travaillaient avec lui. On ne va pas les exclure, chaque Tunisien a le droit de participer à la vie politique de son pays. Ce n'est pas un crime d'avoir travaillé avec Ben Ali, sinon on leur enlève la nationalité. Et ça, personne d'autre que la justice ne peut le faire», a-t-il dit.

En réponse à une question sur le lancement au même moment de «la chasse à la corruption» menée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et la loi amnistiant la corruption administrative, le chef de l'Etat a souligné que cette loi est une initiative présidentielle et ne vise que les fonctionnaires compétents ayant exécuté des instructions directes et irréfragable de l'état de l'époque. «On n'a pas amnistié des gens qui ont détourné l'argent de l'Etat», a-t-il lancé.

Evoquant la constitution tunisienne et le régime politique actuel, il a rappelé que les systèmes hybrides (mi-présidentiel, mi-parlementaire) ne fonctionnent jamais très bien.

Et d'ajouter en substance : «Je suis responsable du respect de la Constitution. Nous devons continuer à l'appliquer et je n'ai pas l'intention d'entamer un processus de révision sauf si d'autres s'y attellent».

«Personnellement, je suis pour un système présidentiel bien contrôlé pour éviter la dérive présidentielle que nous avons connue sous Ben Ali et Bourguiba», a-t-il encore relevé.

Interrogé sur son évaluation du travail de l'Instance vérité et dignité (IVD), Caïd Essebsi a estimé que cette instance n'a pas de quoi être fière de son rendement, du moment qu'elle n'a pas rempli son rôle de justice transitionnelle.

Par ailleurs, sur la possibilité de se présenter à la présidentielle de 2019, Béji Caid Essebsi a répondu : «Quand je me suis présenté en 2014, j'avais 88 ans, et à la fin de mon mandat, j'en aurai 93. Je suis quelqu'un de sérieux. Mes obligations vont jusqu'en 2019, et l'avenir est à Dieu».

Interrogé sur le début d'une «dérive dynastique» au sein du parti Nida Tounès, en allusion à la direction du parti détenue par son fils, le président de la République a affirmé que son fils n'a pas hérité du parti mais a plutôt été désigné par un congrès à Sousse.

«Si les responsables de Nida Tounès ne sont pas contents de lui, ils n'ont qu'à le renvoyer», a-t-il martelé.

Revenant sur la question du report des élections municipales, le président de la République a souligné qu'il était favorable à la tenue de ces élections le plus rapidement possible. «Si elles n'ont pas pu se tenir le 17 décembre, c'est parce que l'instance électorale n'était pas au complet. Maintenant, certains partis réclament un report. Pour moi, il ne faut pas que cela dépasse le mois d'avril. Je vais m'y employer», a-t-il clarifié.

A la question de savoir si les nahdhaouis allaient accepter les réformes en faveur de l'égalité femmes-hommes, Caïd Essebsi a indiqué que le ministère de la Justice a retiré la circulaire de 1973 qui obligeait les hommes non musulmans à se convertir à l'Islam avant le mariage.

«Au sujet de l'égalité d'héritage, j'ai créé une commission qui va préparer les textes appropriés», a-t-il précisé.

«Pour le moment, Ennahdha n'a rien dit, mais je ne pense pas qu'ils y voient un inconvénient majeur. La Constitution de 2014 pose les bases d'un Etat civil, pas religieux.

A propos des manifestations qui ont eu lieu récemment au Kef et Tataouine et d'une éventuelle deuxième révolution sociale en Tunisie, Caïd Essebsi n'a pas nié que le taux chômage demeure important (628.000 personnes dont 250.000 diplômés du supérieur) et que des régions de l'intérieur du pays restent marginalisées.

«Tous les ingrédients d'un malaise social sont réunis. Ces mouvements sont naturels. La révolution a réalisé la liberté d'expression. Mais la dignité, c'est aussi le travail», a-t-il affirmé.

S'agissant du problème récurrent de l'émigration, il a indiqué qu'il y a eu un regain récent essentiellement dû à ce qui se passe en Méditerranée et en Libye. «Chez nous, la situation est globalement maîtrisée», précise-t-il.

Répondant à une question sur la menace sécuritaire à la frontière commune avec la Libye, le président de la République a affirmé que la frontière est désormais sous contrôle. «Nous avons une frontière commune de 450 km, qui n'était pas très sécurisée. Aujourd'hui, il n'y a plus que des groupuscules armés», a-t-il déclaré.

En réaction aux données de l'ONU stipulant que 5.500 Tunisiens auraient rejoint des groupes extrémistes comme l'organisation Etat islamique ou Al-Qaïda, Caïd Essebsi a qualifié ces données d'exagérées.

« Il y en a 2.000 environ. C'est trop évidemment, mais maintenant, les choses sont maîtrisées. En cas de retour, ces personnes sont soumises à la loi. Beaucoup sont en état d'arrestation ou en résidence surveillée», a-t-il tenu à préciser.