Cote d'Ivoire: Coulibaly bientôt qualifié

Le milieu de terrain de l'Espérance ST, Fousseny Coulibaly, natif de Côte d'Ivoire, a entamé les procédures de naturalisation auprès des autorités compétentes tunisiennes, apprend-on de source proche de la Fédération tunisienne de football (FTF).

«Le dossier de Coulibaly a été constitué et va être déposé auprès des autorités compétentes pour obtenir la nationalité tunisienne, ce qui lui permettra d'être qualifié pour renforcer les Aigles de Carthage lors du Mondial 2018 en Russie», précise-t-on de même source.

Joueur athlétique âgé de 28 ans, doté d'une grande taille (1,90 m) et considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain en Ligue 1 au sein des «sang et or», Coulibaly avait endossé le maillot du premier club tunisien, en l'occurrence l'US Monastir, en 2013. Si sa demande est validée, il peut constituer un renfort important pour le dispositif tactique du sélectionneur national Nabil Maâloul lors du Mondial, où les Aigles de Carthage auront affaire dans le groupe G aux puissants adversaires anglais et belges, aux côtés de la sélection du Panama.

Selon les dispositions du Code de la nationalité tunisienne, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. Un étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel peut obtenir la naturalisation sur rapport motivé par la justice, stipule le Code.

Trois autres joueurs avaient été naturalisés tunisiens avant de rejoindre la sélection nationale, à savoir l'arrière gauche José Clayton et l'attaquant Francileudo Dos Santos Silva, natifs du Brésil, qui avaient fait partie de la sélection tunisienne ayant remporté la CAN 2004, pour la première fois de son histoire, ainsi que le milieu de terrain offensif Béchir Fabien Camus, né en France et naturalisé à la hâte en prévision du match barrage face au Cameroun comptant pour le mondial 2014, rappelle-t-on.