Tunisie: Les valeurs de la paix et de la fraternité consacrées

Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités politiques et artistiques, ainsi que des invités de marque ont pris part à cette manifestation culturelle, dont notamment la réalisatrice tunisienne Salma Baccar et l'actrice et cinéaste syrienne Sulaf Fawakherji.

Invitée d'honneur de cette deuxième édition, Sulaf Fawakherji a estimé dans une déclaration aux médias que «l'art et la paix sont essentiels pour diffuser la fraternité et lutter contre les conflits qui marquent plusieurs pays arabes».

Mettant en avant l'importance de cette manifestation cinématographique dans la région, la réalisatrice Salma Baccar a exprimé son souhait de voir cet événement devenir une tradition annuelle à Sfax. Et d'ajouter : «Il est honteux de voir une région, avec le poids démographique et économique de Sfax, manquer de salles de cinéma et de théâtre».

Pour sa part, la déléguée régionale des affaires culturelles de Sfax, Rabiaa Belfguira, a mentionné que des efforts sont déployés pour promouvoir le festival dans les prochaines éditions avec la création de deux salles de cinéma et cela dans l'attente de la concrétisation des mesures promises par le chef du gouvernement concernant la finalisation du projet de réaménagement du Théâtre municipal de Sfax.

Fondé en août 2016 par de jeunes cinéastes, le Festival international du cinéma méditerranéen de Sfax, a fait savoir Kaouther Boudabous, présidente de l'association du festival, s'inscrit dans le cadre de la décentralisation de la culture et l'appui de la dynamique cinématographique dans la région de Sfax. Se poursuivant jusqu'au 22 décembre, les projections des films se déroulent au complexe culturel Mohamed-Jamoussi, à la maison de la culture Bab Bhar et à la salle des fêtes de la municipalité de Sfax. Parallèlement aux projections, des ateliers seront proposés sur plusieurs thématiques, dont le cinéma de l'enfant.