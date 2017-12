Tunisie: Aliou Ndoye vers le Qatar

Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités politiques et artistiques, ainsi que des… Plus »

Avec le début du mercato d'hiver, le Club Sportif Sfaxien aura purgé la sanction d'interdiction de recrutements qui lui a été infligée par la Fifa. La formation sfaxienne était interdite de recrutements lors des deux derniers mercato et elle a dû évoluer avec un effectif restreint. Cet hiver, certains joueurs tunisiens et étrangers recrutés l'été dernier devraient être qualifiés avec l'équipe première.

Le Club Sportif Sfaxien compte sur la prochaine Coupe du monde 2018 et la possible participation de son défenseur afin d'augmenter sa valeur marchande.

Le joueur, très courtisé ces derniers mois, aurait également reçu quelques offres étrangères. L'Espérance Sportive de Tunis devrait présenter une belle somme d'argent, en plus de quelques joueurs au Club Sportif Sfaxien, en vue de s'attacher les services de Yassine Meriah. Toutefois, la direction sfaxienne avait indiqué par le passé qu'elle ne cédera pas son défenseur à un concurrent tunisien, et qu'il ne sera libre de partir que vers une destination étrangère.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.