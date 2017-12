Libye: Des milliers de réfugiés seront évacués en 2018

Plus de quarante-quatre mille trois cents migrants sont enregistrés auprès du HCR en tant que réfugiés en Libye. 85% d'entre eux sont Syriens, Irakiens et Palestiniens établis déjà en Libye depuis plusieurs années, selon le HCR. « Autant de personnes qui pourraient être éligibles au statut de réfugiés ne sont pas sur la liste du HCR, même s'il est difficile d'en déterminer le nombre exact », a indiqué Roberto Mignone. « En Libye, sont enregistrés automatiquement comme réfugiés les ressortissants d'Irak, Syrie, Territoires palestiniens, Somalie, Erythrée ainsi que les Soudanais du Darfour ou les Éthiopiens de l'ethnie Oromo », a-t-il précisé.

Le HCR a précisé que les réfugiés vulnérables incluent les enfants non accompagnés, les mères célibataires, les personnes souffrant de maladies graves et celles ayant été grièvement torturées au cours de leur périple ou bien en détention en Libye.

« Nous ne pouvons pas fournir un chiffre exact, parce que cela dépendra du nombre de réfugiés qui pourront être accueillis par des pays de l'Europe, Canada ou autres. Beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'apatrides sont victimes en Libye de graves violations des droits de l'homme, y compris de différentes formes de traitement inhumain, cruel et dégradant », a averti le HCR.

