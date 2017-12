Congo-Brazzaville: Les institutions de la microfinance enregistrent une baisse de leur activité

Les chiffres au cours des premiers trimestres de l'année en cours révèlent que le total des bilans de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (Cémac) a baissé de 13 % par rapport à la fin d'année 2016.

Les Institutions de microfinance (IMF) dans les pays de la Cémac connaissent une baisse de leurs activités ces derniers mois, a affirmé la Commission bancaire d'Afrique centrale (Cobac). Une baisse plus marquée pour le Tchad avec -35,1 % et le Cameroun - 15,9 % de même qu'une baisse des dépôts de 2,1 % et une baisse des crédits bruts de 2,7 %.

En tout état de cause, les excédents de trésorerie diminuent alors que la situation de la plupart des 840 IMF en activité en zone Cémac est fragile au plan prudentiel. Plus d'un quart des IMF ne respectent pas les ratios de couverture des risques et le coefficient maximal de liquidité.

D'après la Cobac qui a multiplié les sanctions à l'endroit de ces institutions avec notamment les mises sous administration provisoire et le retrait des agréments, le montant de dépôts de 851 milliards de francs CFA et de crédits bruts de 535 milliards francs CFA réalisés en 2016 par les IMF pourraient ne pas être atteints en 2017.