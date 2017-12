Angola: L'indépendance et la paix sont des réalisations de deux générations

Luanda — L'indépendance et la paix sont les réalisations de deux générations de combattants, que les générations actuelles et futures doivent savoir préserver inévitablement, a affirmé mercredi, le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos.

Le gouvernant parlait à l'ouverture de la journée commémorative du 4 janvier, Journée des Martyrs de la Répression Coloniale, qui se commémore sous le slogan «Source d'inspiration politique pour l'indépendance nationale».

Dans ce contexte, il a défendu la nécessité de continuer à travailler ensemble pour la préservation de ces réalisations, durement conquises par le sacrifice de tous les nationalistes angolais.

A l'occasion, João Ernesto dos Santos a appelé tous les anciens combattants et vétérans de la patrie à une conscience d'unité nationale, éliminant dès le départ, l'esprit de vengeance qui peut mettre en danger les objectifs du Gouvernement angolais pour la reconstruction et le développement multiforme du pays.

Il a souligné que l'Exécutif travaillait dans le sens de revoir l'année prochaine la loi 13 de l'ancien combattant, qui attribue un certain nombre de droits aux citoyens qui sont dans cette condition, notamment une pension de sang décent, le droit au logement, exemption dans l'importation de véhicules et le transport public, entre autre, en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le gouvernant a indiqué que dans l'histoire de chaque nation, il y a des hommes et des femmes qui, par leur engagement et dévouement à la cause du peuple et de la patrie, ne seront jamais oubliés, à l'exemple des anciens combattants et vétérans de la patrie.

La journée se déroulera jusqu'au 15 janvier et à cet effet, il est prévu des conférences, des visites aux infrastructures économiques et sociales, des déplacements aux provinces, entre autres actions.