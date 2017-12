Congo-Brazzaville: Football - Ghislain Tchiamas révèle ses ambitions avec le CS la Mancha

L'ancien gardien de but des Diables rouges s'est engagé comme entraîneur principal du Club sportif la Mancha cette saison. Il entend maintenir cette équipe au niveau africain et y instaurer le semi-professionnalisme.

Détenteur d'une licence UEFA A, Gislain Tchiamas a signé pour une année avec la Mancha, son dernier club au niveau national, succédant ainsi à Jean-Claude Kenzo. « Je suis venu avec un projet sportif dont le but est de faire grandir l'équipe, la sortir de l'amateurisme, mettre les bases pour qu'elle soit semi-professionnelle, la pérenniser pour qu'elle soit africaine tous les ans et faire un bon parcours dans la coupe de la Confédération africaine de football », a-t-il déclaré.

La Mancha, rappelons-le, représentera le Congo à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Pour réussir ce challenge, Gislain Tchiams a demandé aux supporters de lui donner le temps de travailler. « Je sais qu'au football on critique toujours mais, qu'ils viennent regarder le travail qui se fait, qu'ils nous encouragent. Nous sommes dans nos débuts avec l'équipe, en si peu de temps on ne peut pas tout changer, qu'ils nous laissent le temps de travailler. La coupe d'Afrique, c'est en février on aura le temps de faire quelque chose de bien, qu'ils viennent soutenir l'équipe et apporter leur contribution », a-t-il dit.

Ghislain Tchiamas, 43 ans, est (sauf erreur de notre part) le premier gardien de but congolais qui a fini sa carrière en Europe. Devenu entraîneur, il est revenu pour servir son pays en tant qu'encadreur de club. D'ailleurs, en février dernier, lorsque la Fédération congolaise de football avait besoin des candidatures au poste d'entraîneur national des Diables rouges, Thiamas faisait partie des soixante candidats mais au poste d'entraîneur des gardiens. Sa candidature n'avait pas été retenue.

La carrière du nouvel entraîneur de la Mancha

Après avoir plié ses gants à l'équipe du CFA (championat de France amateur) CMS Oissel en France, en 2012, Ghislain Tchiamas avait ensuite entamé une nouvelle carrière d'entraîneur au sein de ce même club jusqu'à obtenir la licence UEFA A. « Quand j'étais à l'école, mon père me battait, parce que j'aimais le football. Mais, malgré tout, après mes études universitaires, je me suis penché vers le football. Lorsque j'ai arrêté ma carrière en France, mon club m'a fait la proposition d'être entraîneur adjoint au CFA. C'est à partir de cette offre que j'ai eu l'idée de me former. Donc, depuis cinq ans, je me suis formé jusqu'à obtenir la licence UEFA A qui me permet aujourd'hui d'être entraîneur principal de la Mancha. », nous a-t-il confié.

Ghislain Tchiamas a débuté sa carrière de gardien de but au niveau national. Il a évolué respectivement dans Patronage, à Brazzaville, et dans cinq clubs de Pointe-Noire parmi lesquels Munisport, AS Cheminots et la Mancha. Il quitte la Mancha en 2000 après l'avoir propulsée en Coupe de la CAF, grâce à sa deuxième place occupée au championnat national alors qu'elle venait de remporter le championnat du Kouilou. « Après cette belle expérience au Congo, j'ai passé toute ma carrière ensuite à CMS Oissel pendant onze ans et c'est dans ce club que j'ai commencé à entraîner. Quand on est bon, on est sollicité. En fin de saison, j'ai été sollicité par plusieurs clubs, notamment au pays et le projet de la Mancha m'a convaincu. C'est un challenge qui m'a intéressé et du coup j'ai accepté. La Mancha est mon dernier club en tant que joueur et aujourd'hui, c'est mon premier club en tant qu'entraineur au pays, cela m'enchante ", a-t-il conclu.