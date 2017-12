Madagascar: Violence policière - Les patrouilleurs tirent sur un mineur

Quatre policiers de la compagnie urbaine d'intervention ont abattu un jeune de 17 ans de trois balles, hier à 2h du matin, à Anosibe.

Charges de la police. Les éléments de la compagnie urbaine d'intervention (CUI) ont froidement fusillé un mineur de 17 ans, hier à l'aube, à son domicile, à Anosibe. La victime a reçu trois balles, dont l'une dans le cou et les deux autres au dos. Sa femme a été également touchée par le projectile ayant transpercé son bras gauche. Elle a été acheminée au service d'urgence de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) et s'y trouve toujours. Les quatre policiers, selon les témoins oculaires de la scène, ont soupçonné la victime et ses deux voisins de vol à la tire.

« Ils étaient trois, munis de sabre et d'arme à feu. Ils se sont enfuis et ont ouvert le feu dès qu'ils ont croisé nos éléments dans la rue. Ces derniers ont riposté. L'un des suspects est décédé, mais les deux autres ont pu prendre la poudre d'escampette », a indiqué le commandant de l'unité d'intervention rapide, hier, au téléphone. Il n'a pas pourtant eu l'identité de la victime. « Leur butin a été encore pris sur eux. Aucune carte d'identité nationale ni autre pièce n'a permis de connaître celui tué », se désole-t-il avant de décrocher l'appel de but en blanc.

Le directeur général de la police nationale (DGPN), le commissaire divisionnaire Eric Michel, a affirmé ne pas avoir été encore tenu informé, hier soir.

Le chef de la brigade criminelle section 5 (BC5) saisie de l'enquête n'en a pas touché mot. « Appelez le chef de service central des affaires criminelles ou celui de notre communication », a-t-il répondu. Il n'a pas révélé le mobile du crime.

Antinomique

La version de la police a été indubitablement antinomique à celle de la famille et des témoins. Tout a commencé par un larcin. « Nous nous sommes fait voler notre marmite. Mon mari a tenté de la récupérer chez un voisin suspect, mais cela s'est soldé par une rixe. Ce dernier nous a juré de se venger et d'aller à la police », a raconté l'épouse de la victime à l'HJRA, sur son lit d'hôpital. Il était à peine 2h du matin lorsque quatre policiers de patrouille, pris de boisson ont forcé la porte avec leur kalachnikov, selon les témoignages obtenus sur les lieux. Tiré du sommeil, Augustin Solofonan- tenaina Randriamalala, la victime, s'est immédiatement mise à genoux, les mains en l'air.

Néanmoins, l'un des policiers lui a toujours mis une balle dans le cou et deux dans le dos. Augustin n'en est pas sorti vivant. « Ma fille (ndlr : l'épouse de la victime) blessée allait se cacher chez un voisin, lorsque des éléments du renfort de la CUI sont venus nombreux sur un 4×4 de la police », a souligné sa mère, Hortense Rasoanirina. Le matin, la blessée a été conduite à l'HJRA. La dépouille a été transportée à la morgue avec le 4×4 de la police pour autopsie. En se rendant sur le terrain, des couvertures et des sandales ensanglantées ont été découvertes au domicile du couple.

« Le vengeur a, dans la foulée, détruit sa maison et s'est évanoui dans la nature après avoir indiqué la maison à ces éléments des forces de sécurité », a précisé Tojonirina Randriamalala, frère de la victime. « La BC nous a dit que ce vengeur s'est déjà fait arrêter et a été placé en garde-à-vue, alors qu'il a été aperçu à Paraky vers 10h », a révélé Jacqueline Sahondra Ravoniarisoa, la mère d'Augustin.

Le conseil de la CNIDH

Seth Andriamarohasina, membre de la commission nationale indépendante des droits de l'homme (CNIDH) encourage la famille à porter plainte auprès de la commission pour permettre une investigation y afférente. Deux violences policières ont été enregistrées en l'espace de dix-neuf jours. À Bemasoandro-Itaosy, vendredi 1er décembre, ils ont exécuté un joueur de rugby qu'ils ont accusé être bandit. Le tireur dans ce dernier cas à Anosibe, bordant le chemin de fer n'est pas allé se récuser à sa compagnie. « Il m'a seulement donné vingt mille ariary pour me soigner, mais pas assurer entièrement les dépenses », a soulevé la blessée. Les proches d'Augustin et les habitants de ce quartier font à présent appel à l'autorité concernée face à la violence et au corporatisme favorisant l'impunité.