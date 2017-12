Madagascar: 56e anniversaire de la Cour Suprême - La Justice fait son mea culpa

Marc Ravalomanana a été le premier à afficher ses ambitions présidentielles et il a… Plus »

« (... )[il nous faut] une justice qui soit comprise, respectée et respectable, forte et en cohérence avec les aspirations de la société, il faut des juges compétents, indépendants, professionnels, et dotés de réels pouvoir dans leurs fonctions », a-t-il souligné.

Suite à ce mea culpa quasi-unanime, les différents intervenants ont également évoqué la nécessité de redorer le blason de la Justice. Alexandrine Elise Rasolo, ministre de la Justice et vice-présidente du Conseil Supérieur de la magistrature somme ses pairs de changer de mentalité, et de laisser les pratiques qui ternissent l'image de la Justice. Quand au président de la République Hery Rajaonarimampianina, il a soulevé le professionnalisme dans l'accomplissement de leur travail. Il a ainsi rappelé l'importance du principe d'indépendance de la Justice.

« Quand on parle de la Justice, les esprits s'embrasent et les discussions s'enveniment. Pour être honnête, ces récriminations ou réprobations ne sont pas forcément illégitimes », a-t-il regretté.

