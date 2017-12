Ile Maurice: Essence siphonnée - Deux jeunes de 23 et 24 ans plaident coupables

Yoven Seeveethian a demandé la clémence de la Cour et a présenté des excuses. «J'ai changé, je me suis marié et j'ai pu décrocher un emploi», dit l'accusé, un habitant de Mont-Roches. Idem pour son acolyte, qui travaille comme skipper. Ce dernier est père de deux enfants en bas âge qui sont sous sa responsabilité.

Pierre Armando Brian Legris, 23 ans, et son complice, Yoven Seevathien, 24 ans, sont accusés d'avoir siphonné de l'essence des véhicules dans la région de Beau-Bassin et de Roche-Brunes. Arrêtés en septembre 2013, ils avaient, dans un premier temps, nié toutes les allégations formulées contre eux.

