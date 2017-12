Ile Maurice: Fêtes de fin d'année - La chevauchée fantastique des enfants «spéciaux» sur les Harley-Davidson

Tour à tour, les membres d'Inclusion ont enfourché les monstres de métal pour un tour du parking de Super U. Si certains ont hésité au début, d'autres trépignaient d'impatience. À l'instar d'Olivier, âgé de 22 ans et trisomique. Il ne tenait pas en place tellement il était excité à l'idée de monter à moto. «C'est le plus beau cadeau de Nöel que j'ai eu», confie-t-il, avant de partir dans un vrombissement assourdissant.

Pour l'occasion, ils étaient venus des quatre coins de l'île. Au total, une vingtaine de motards s'étaient mobilisés afin de faire de cette journée une réussite. Au milieu des cliquetis de moteurs et des casques qui s'entrechoquent, Victor Mendes, vice-président de HOG, est revenu sur la collaboration avec Inclusion. «Ces personnes ont besoin de contact avec les gens extérieurs. Ils ont besoin de sortir, de faire des choses nouvelles», a-t-il déclaré. «De plus, Inclusion n'a pas les mêmes moyens que les autres associations. Nous avons donc décidé de faire plaisir à ces personnes pendant la période festive.»

