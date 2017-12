Cela dit, si l'on peut se féliciter de la décision prise par Joao Lourenço de s'affranchir de la tutelle de celui dont il fut le bras droit pendant des années, on doit cependant craindre que le cas angolais ne serve d'alibi à bien des dictateurs du continent pour ne pas quitter le pouvoir, de crainte de se voir eux-mêmes ou leurs proches humiliés comme c'est le cas avec Isabel dos Santos et bien d'autres ex-dignitaires angolais.

Toute chose que son père Eduardo dos Santos pourrait percevoir comme une haute trahison de la part de Joao Lourenço qu'il a contribué à faire roi, dans l'espoir de mener une retraite tranquille et d'assurer l'impunité à ses enfants qui ont d'ailleurs été tous relevés de leurs postes respectifs. C'est du moins ce qui arrive le plus souvent, lorsque l'on refuse de tenir éloignées sa progéniture et sa fratrie du cercle du pouvoir.

Ce n'est donc pas seulement la fin des haricots pour la richissime dame du continent, c'est aussi la descente aux enfers. Car le nouveau patron de la SONANGOL dit avoir saisi les autorités judiciaires pour suite à donner. Et à l'allure où vont les choses, on ne sera pas surpris qu'Isabel dos Santos, la fille de l'autre, se retrouve un jour derrière les barreaux.

