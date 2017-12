Sud-Soudan: Le premier site de protection des civils a fermé ses portes

Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé jeudi 21 décembre un accord de cessez-le-feu.… Plus »

En élargissant « la présence protectrice » des Casques bleus dans d'autres communautés, la MINUSS espère pouvoir sauver des vies et renforcer la confiance, de sorte qu'au fil du temps, plus de gens se sentiront en sécurité pour rentrer chez eux.

Des consultations importantes ont eu lieu avec la communauté et les agences humanitaires concernant le processus de réinstallation et pour s'assurer que les familles continuent à recevoir de l'aide lorsqu'elles retournent dans leurs anciennes communautés.

La semaine dernière, les familles qui vivaient sur le site ont pu retourner chez elles avec l'aide de la MINUSS) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et en partenariat avec d'autres organisations humanitaires.

