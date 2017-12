Burkina Faso: La main tendue de Patrick Kabré aux réfugiés

A travers un projet dénommé Refugees welcome, l'artiste-musicien Patrick Kabré initie des refugiés maliens à la musique et en danse. Objectif, leur redonner le sourire face aux conditions difficiles de vie.

Faire aussi de la danse et de la musique, des outils de promotion de la paix dans les camps de refugiés à Goudebou et Mentao (Sahel), tel est le vœu de Patrick Kabré, artiste-musicien et porteur des projets d'éducation artistique, Atelier Silmandé et Refugees welcome.

Durant une semaine, sous la houlette de deux formateurs, Aboubacar Konaté(en djembé) et Sidagmar Ag Sidi (en danse contemporaine), trois jeunes refugiés ont reçu des connaissances pour fabriquer et réparer des instruments musique (djembé) et des notions en danse contemporaine. Avec un accent particulier sur l'accueil des enfants, via un module, baptisé « la pédagogie musicale », dispensé par Patrick Kabré.

« A travers ces ateliers, nous voulons tout d'abord tendre la main aux refugiés, trop souvent stigmatisés dans la société. Depuis le départ de nombreuses ONG, les conditions sont extrêmement précaires dans les camps de Mentao et Goudebou, seuls les services de base sont assurés. Nous voulons leur donner un peu de joie, de distraction(... )», affirment Patrick Kabré et ses collaborateurs.

La restitution de ces formations a lieu, le vendredi 15 décembre 2017, à l'espace culturel Napam Beogo, sise à Gounghin.