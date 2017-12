Gambie: Corridors Ziguinchor-Banjul-Bissau - La MCC s'attaque au paiement des "faux frais"

Brikama (Gambie) — Le coordonnateur de la Maison des citoyens de la CEDEAO (MCC) de Ziguinchor (sud), Alexandre Gomis, a réaffirmé mardi à Brikama, région frontalière de la Gambie, son combat contre les tracasseries routières sur les corridors Ziguinchor-Banjul et Ziguinchor-Bissau, dénonçant un "paiement systématique de faux frais par les usagers".

"Nous constatons toujours les tracasseries comme le paiement des 1000 FCFA et certains autres faux frais. Nous allons encore continuer le combat pour la levée de ces obstacles et appeler les autorités des différents pays à s'impliquer en vue de créer les conditions d'une appropriation des textes communautaires", a expliqué M. Gomis.

Il s'exprimait mardi à Brikima à l'arrivée d'une caravane d'observation, d'informations et de sensibilisation sur le corridor Ziguinchor-Banjul, à l'initiative de la MCC. Cette caravane s'est arrêtée à plusieurs endroits pour échanger avec des autorités administratives, des élus locaux, des transporteurs et des commerçants.

"La seule condition pour voyager dans ces corridors est d'avoir sur soi une pièce d'identité valide. Mais, les usagers continuent toujours de payer sans raison. C'est la même chose avec les marchandises qui doivent circuler librement sans aucune contrainte douanière. Les commerçants doivent juste s'acquitter de la fiscalité interne avec les TVA", a poursuivi Alexandre Gomis.

"Ce qui est plus déplorable est que les gens continuent de payer les 1000 FCFA tout au long des corridors Ziguinchor-Banjul et Ziguinchor-Bissau, sans jamais recevoir un reçu de paiement. Ces paiements de faux frais doivent cesser (... )", a insisté le coordonnateur de la Maison des citoyens de la CEDEAO.

En Gambie, les animateurs de la MCC ont rencontré des élus locaux et des commerçants au marché de Brikama, pour une sensibilisation sur "leur droit à la libre circulation et de faire un plaidoyer auprès des autorités étatiques pour un respect des protocoles de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) en matière de libre circulation des personnes et des biens".

La Maison des citoyens de la CEDEAO est un projet d'Enda CACID (Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement), dont les missions reposent sur la libre circulation des marchandises et des personnes, la facilitation du commerce intra régional et le renforcement de la citoyenneté communautaire.