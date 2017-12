Mauritanie: Arts et développement durable s'embrassent

Le concept «Villes créatives d'Afrique » n'est qu'une initiative qui prouve que l'art et la culture sont deux facteurs qui renforcent le respect de la dignité humaine, la cohabitation, la stabilité et la cohésion sociale en Afrique.

« Nouakchott, ville créative africaine » est une action à accueillir avec tous les honneurs, a relevé Adnane Ould Beyrouk, Directeur de la Culture et des Arts au ministère de la Culture et de l'Artisanat. Il a souligné que le département de la culture sera bien en mesure d'accompagner tout effort visant à faire réussir ce projet de développement durable.

Il ajoute que les plans d'actions pour un développement local de certains départements ministériels, notamment la culture, l'économie et des finances, l'éducation et le tourisme, se retrouveront sans nul doute avec le programme « Nouakchott, ville créative africaine ».

La phase pilote, 2017 - 2019, vise, précise-t-il, à donner à ces villes, dont Nouakchott, une visibilité, en mettant en valeur leur patrimoine historique sur le plan régional et international. « Nous encourageons tous les artistes et acteurs culturels mauritaniens, afin que tous ensemble, ils puissent travailler en une seule équipe.

Empêchée, Mme Maty mint Hamady, la présidente de la CUN a délégué deux de ses Vice-présidents et un Conseiller chargé des Affaires culturelles et sociales pour la remplacer.

