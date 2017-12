Mauritanie: Nouakchott, ville créative africaine 2017-2019

Parmi ces artistes, il y a ceux qui veulent faire passer leurs messages par la musique, la culture en général et d'autres outils de communication moderne ; d'autres réclament tout simplement une tribune d'expression pour la défense des droits humains à travers la culture urbaine, dans le but de contribuer au développement économique, social et culturel de la Mauritanie.

Aujourd'hui, la culture et les activités artistiques en Mauritanie transmettent sans nul doute une nouvelle forme d'expression culturelle. Il est donc nécessaire d'attirer l'attention des premières autorités du pays afin qu'elles assistent les artistes et acteurs culturels dans leurs actions.

La finalité est de créer plusieurs opportunités économiques et d'emplois en Mauritanie, par l'intervention des artistes et producteurs, ce qui permettra de réhabiliter les endroits historiques de Nouakchott pour définir de nouveau un parcours touristique de la ville.

L'objectif de Nouakchott, ville créative africaine en Mauritanie, c'est de faire de la capitale mauritanienne un espace d'expression de la jeunesse du continent pour renforcer le développement humain. Un lieu de création, de production et de diffusion artistique en Mauritanie. Un lieu d'échanges et de formation pour les cultures urbaines.

Ce programme est une occasion pour mettre en valeur le circuit historique de Nouakchott et la contribution du premier président de la Mauritanie, Me Mokhtar Ould Daddah, à la mise en place d'une capitale politique pour le pays.

