Congo-Kinshasa: Pas de mobilisation à Kinshasa ce mardi

L'opposition tentait de mobiliser une nouvelle fois contre le calendrier qui renvoie au 23 décembre 2018 les élections pour organiser le départ du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin il y a un an, le 20 décembre 2016.

Dans la province voisine du Sud-Kivu, à Bukavu, une dizaine de personnes qui tentaient de se regrouper ont fui par peur d'être arrêtées par des policiers. Le major Alphonse Ndacho est commandant du groupe mobile d'intervention de la police dans la ville de Bukavu. "La situation est calme, à part une centaine de gens qui voulaient se soulever, on a dû parler avec eux, et ils sont retournés chez eux", affirme-t-il.

D'autres villes de la RDC n'ont pas connu de manifestations non plus, comme à Lubumbashi et MbujiMayi. A Goma, dans l'est du pays, la ville est quadrillée depuis lundi par les forces de l'ordre en raison d'une conférence des 26 gouverneurs provinciaux, en présence du président Kabila.

Pas de manifestations non plus dans les autres villes

