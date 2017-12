Congo-Kinshasa: Assassinat experts ONU - Pavé médiatique dans le prétoire

Ainsi, des officiels congolais, et pas des moindres, étaient au courant de l'expédition qui a débouché sur l'assassinat en mars dernier de Michael Sharp et Zaida Catalan, les deux experts onusiens qui étaient partis enquêter sur les violations des droits de l'Homme dans le Kasaï central, province où le pouvoir fait face aux miliciens Kamuina Nsapu !

C'est en tout cas ce que révèle un document coproduit par Radio France internationale (RFI) et l'agence de presse britannique Reuters diffusé hier et qui jette une lumière crue sur cette ténébreuse affaire, ce que même le procès ouvert en mai 2017 à Kananga, capitale du Kasaï, n'avait pu faire.

Ce véritable pavé que nos confrères ont jeté dans le prétoire est constitué d'éléments tirés de l'instruction par la justice militaire congolaise mais qui, curieusement, n'ont jamais été mentionnés au cours des audiences ; pas même dans le rapport d'enquête du comité qui avait été érigé par l'ONU.

Autant donc de « preuves utiles » qui n'ont jamais été rendues publiques au point que l'on peut légitimement se demander si la recherche de la vérité n'est pas le cadet des soucis des autorités congolaises dans cette affaire.

L'auditeur militaire avait pourtant, dès le 26 juillet dernier, balancé une bombe en plein procès en affirmant avoir en sa possession un « flash disc de plus de 10 Gigas de fadettes », ces fameux et précieux relevés des appels et des messages émis ou reçus.

« Je suis porté à croire que l'exécution des experts ne pouvait pas être décidée par une simple milice », avait-il conclu.

Mais si curieux que cela puisse paraître, l'expert en télécommunication demandé par les avocats de la défense pour statuer sur cette question n'est jamais venu.

Or deux colonels des FARDC, dont l'un, Jean De Dieu Mambweni, aurait organisé la mission de non-retour des enquêteurs de l'ONU, avec qui il était en contact permanent jusqu'à leur mort ; un « informateur bénévole » de l'Agence nationale de renseignement (ANR) et un ancien espion seraient, à la lumière de l'enquête de la radio mondiale et de l'agence de presse, les principales clés pour accéder à la manifestation de la vérité.

Ajoutez à tous ces ingrédients dignes d'un véritable polar le fait que le principal témoin à charge, qui raconte par le menu ce qu'il aurait vu le jour fatidique, n'est autre qu'un... informateur de l'armée ; que des interprètes traduisent l'exact contraire de ce qu'ils entendent, notamment sur les conditions sécuritaires de l'expédition, et l'on finit par se convaincre que les accusés (26 actuellement), dont le nombre n'a cessé de varier au fil des jours, ne sont que des boucs émissaires qui endossent le péché que d'autres ont pu commettre.

Comme c'est souvent le cas en RDC, et on l'a déjà vu dans l'affaire Floribert Chebeya, c'est bien souvent les lampistes qui trinquent en lieu et place des vrais coupables et commanditaires, qui ont d'autant moins de raisons de craindre la justice qu'ils sont soit des membres, soit des alliés du pouvoir.

Plus aberrant encore, le gouvernement congolais a toujours nié avoir été informé de quelque manière que ce soit de la mission des deux mandataires onusiens. On comprend donc que dans ces conditions, plus de six mois après son ouverture, le procès s'enlise dans des débats parfois aussi oiseux que le sexe des anges, meilleure façon s'il en est de se détourner de la vérité.

Au vu de ces nouveaux éléments à charge, jusqu'où la responsabilité du pouvoir central de Kinshasa est-elle engagée ? « L'implication des autorités n'a pas été, jusque-là, prouvée ni exclue », s'est contentée d'avancer prudemment la MONUSCO, se refusant à tout autre commentaire suite à ce nouveau développement.

Pourvu seulement que justice soit faite, quels que soient le statut où la qualité des mis en cause. Mais la sagesse judiciaire voudrait qu'après de telles révélations, le procès de Kananga, qui va maintenant à tout sauf à la vérité, soit remis à plat. Les différents protagonistes en auront-ils seulement le courage ? Là est la question.