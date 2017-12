A entendre ce dernier, le Premier ministre en est saisi et une commission est à pied d'œuvre. Et les enseignants devraient temporiser et attendre les conclusions de cette commission, qui, de son avis, sortiront bientôt.

Pour ce qui est du front social, et plus précisément de la grève des enseignants, un autre membre de la délégation estime qu'au regard de l'attention portée par le gouvernement sur le dossier, les enseignants devraient revoir leur position.

En effet, pour les habitants de cette région, les régimes se succèdent et ont les mêmes façons de gérer la région des Cascades. Aucune grande école, aucun centre ni école de formation professionnelle, pas d'université et les rares unités industrielles qu'on y rencontre, sont en difficulté.

