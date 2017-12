Togo: Les universités du 3ème âge, un cadre d'échange des personnes âgées

L'institut National d'assurance Maladie (INAM) organise les 21 et 22 décembre à Lomé, la première édition des universités du 3ème âge. L'information a été donnée ce mercredi 20 décembre à Lomé, au cours d'une rencontre avec les professionnelles des medias.

Placée sous le thème « maintenant commence le bonheur », cette rencontre permettra aux « seniors » et aux professionnels du secteur des « seniors » ainsi qu'aux diverses initiatives locales et sociétales dédiées au 3ème âge, d'aborder et de relever les nouveaux défis qui se présentent à cette frange particulière de la population.

Selon la directrice générale de l'INAM, Myriam Dossou, les universités du 3ème âge, c'est un axe pour encourager la prévention.

« Nous avons constaté depuis cinq (5) ans que nous assurons les bénéficiaires de l'INAM, une forte proportion de diabète, de maladie cardio-vasculaire, d'arthrose donc il est important pour la prise en charge de ces maladies, d'avoir un axe de communication, d'échange, et d'éducation avec nos bénéficiaires du troisième âge », a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que cet événement a été créé pour échanger autour des questions essentielles de préventions, d'activités sportives, de nutritions, et d'organisations de la vie des personnes âgées car selon elle, leurs défis sont différents de celui des autres.

La directrice générale de l'INAM a précisé que les « seniors » représentent à peu près la moitié de la prise en charge, dans la population couverte par l'INAM et son institution a un rôle important à jouer, lorsqu'il s'agit de faire en sorte que la santé de ces personnes âgées s'améliore.

"Les universités du 3ème âge" ambitionnent d'être la plus grande plateforme événementielle nationale et de partage des personnes du 3ème âge, dans un premier temps et des professionnels du secteur « seniors » et des initiatives sociales (société civile) dédiées au 3ème âge dans un second temps. Trois-cent (300) citoyens togolais du 3ème âge seront bénéficiaires de cette première édition.