Togo: Coalition d'abord, la jauge après !

Et enfin, informe Nathaniel Olympio, l'heure ne sera pas à la fête au sein de l'opposition et chez ses militants. "Nous serons dans les rues la semaine prochaine mercredi, jeudi et samedi. Nous n'avons pas le coeur à la fête".

En tout cas, d'après lui, "si la médiation ghanéenne n'est plus de mise, que le pouvoir vienne le dire". Il accuse le pouvoir d'avoir derrière la tête l'idée d'introduire des partis qui viendraient rien que pour être ses appuis et créer la zizanie.

Et pour ceux qui veulent déjà voir cette coalition en ordre de bataille, ou du moins se prononcer clairement sur une participation, du moins aux législatives en rangs serrés ou non, ou encore sur la représentativité des différents partis de ce regroupement, le président du Parti des Togolais, parti membre de la Coalition des 14, Nathaniel Olympio convie chacun à prendre son mal en patience.

Alors que visiblement, les choses se mettent en place petit-à-petit pour les législatives de 2018 et si possible le Référendum sur les réformes politiques, l'opposition, du moins celle qui est dans la rue depuis déjà quatre mois pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 n'en n'est pas au même niveau que le pouvoir de Lomé.

