Madagascar: Une polémique qui s'amplifie

Les propos tenus par le président du Sénat, Rivo Rakotovao sur la possible disqualification de la candidature de Marc Ravalomanana ont provoqué une réponse cinglante de ce dernier. Il a tenu un discours bien charpenté, avançant des arguments difficilement réfutables. Cette réplique de l'ancien président semble avoir eu un impact certain et elle a forcé un soutien du régime à intervenir sur une station de télévision privée pour réaffirmer l'impossibilité de ce dernier de se présenter à la présidentielle. On ne sait pas quel poids cette intervention aura dans le débat qui a été lancé, mais elle n'apporte rien sur le plan politique. Elle peut même renforcer la position de celui qu'elle voudrait décrédibiliser.

En cette veille de fêtes de fin d'année, les citoyens sont beaucoup plus préoccupés par la course effrénée pour assurer leur subsistance que par les polémiques créées par les politiciens.

