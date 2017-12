Madagascar: Basket-ball - Le terrain d'Ambodin'Isotry dans un piteux état

Incroyable, mais hélas vrai, le terrain de basket-ball d'Ambodin'Isotry inauguré en grande pompe du temps où Hery Rafalimanana était encore PDS d'Antananarivo « Renivohitra », se trouve aujourd'hui dans un état lamentable, ce qui fait jaser les jeunes du quartier.

Le terrain de basket-ball d'Ambodin'Isotry est laissé à l'abandon tant il est envahi par une eau noirâtre sans doute porteuse de virus en tout genre. Une situation difficilement acceptée par les jeunes de ce quartier populaire qui en avaient fait leur terrain de prédilection il y a 10 ans.

Ces derniers lancent aujourd'hui un cri de cœur pour la réhabilitation de ce terrain, mais jusqu'ici Hery Rafalimanana est resté sourd sur le sujet ainsi que les autorités communales, voire le tribunal que les jeunes ont fini par saisir.

Dans la gadoue. Tout simplement parce que depuis 2013, un particulier a construit une maison bouchant ainsi les canaux d'évacuation de tout le quartier et plongeant ainsi dans la gadoue ce beau terrain qui a pourtant redonné espoir à toute la jeunesse des bas quartiers.

Inondé en permanence et plus encore par temps de pluie, ce stade dont on vantait le mérite il y a une bonne dizaine d'années est aujourd'hui devenu le symbole de l'immobilisme des autorités compétentes. Enfin presque, car connu pour son amour pour le basket-ball, l'actuel Chef de région d'Analamanga, Ndranto Tagg Rakotonanahary avait promis d'intervenir. De quelle manière ? Auprès de la CUA pour qu'elle oblige celui qui a bouché les canalisations à les remettre en état ou auprès du ministère des Sports et par ricochet, à l'Etat, pour qu'on ne prenne pas en otage ces jeunes basketteurs ? Cela reste à voir, car à force d'avoir vécu autant de promesses assez souvent électorales, les jeunes d'Ambodin'Isotry commencent à ne plus croire que lorsque les choses commencent à bouger. Et le plus tôt sera le mieux...